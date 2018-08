Trickbetrüger auf frischer Tat ertappt

dpa

Berlin (dpa) Mit Hilfe einer Seniorin hat die Berliner Polizei zwei Trickbetrüger überführt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hätten die mutmaßlichen Täter am Freitagabend die 68-jährige Frau angerufen und sich als Kriminalbeamte ausgegeben. Die beiden Männer behaupteten, dass ein Zettel mit dem Namen der Frau bei einer festgenommenen Einbrecherbande gefunden worden sei. Sie forderten die Dame auf, ihre Wertsachen in einer Tasche vor ihrer Haustür in der Kalischer Straße in Wilmersdorf zu deponieren.

Die Seniorin vereinbarte zwar für denselben Abend eine Übergabe, erkannte aber die Betrugsmasche und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten später einen 27-Jährigen und 31-Jährigen festnehmen, die am Übergabeort in einem Auto vorfuhren und die Tasche mitnehmen wollten.