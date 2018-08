Weiterhin Erschrecker gesucht

Sandra Euent

Elstal (MOZ) Karls Erlebnis-Dorf in Elstal sucht Erschrecker Grusel-Nächte im Oktober. Nichts für schwache Nerven: Für die Langen Grusel-Nächte am 20. und 27. Oktober 2018 (jeweils 17.30 bis 22.00 Uhr) in Karls Erlebnisdorf werden echte Erschrecker gesucht. Alle, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen schaurig-schönen Nebenjob oder eine geringfügige Beschäftigung suchen, können sich ab sofort online auf www.karls.de/erschrecker (Erschrecker) bewerben. Für die Grusel-Nächte werden Kostüme gestellt und auch um das passende Make-up kümmert sich Karls.