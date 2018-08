Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Seit zehn Jahren ist Karsten Birkholz im Amt. Zunächst als Bau- und Ordnungsamtsleiter tätig, wurde der Jurist im August 2008 dann Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch. Zehn bewegte Jahre, wievon ihm erfahren hat.

Herr Birkholz, was hat Sie und die Bürger am meisten bewegt?

Es gab gleich mehrere Situationen, die ich als negativ, anstrengend oder sogar gefährlich empfand. So erinnere ich mich gut an die beiden kurz aufeinander folgenden Oder-Hochwasser 2010 und 2011 und auch an das lang anhaltende Binnenhochwasser. Dank der Anstrengungen vieler konnten wir uns vor Schlimmerem bewahren. Der Zusammenhalt ist riesengroß. Auch die Diskussionen um die Kohlendioxidverpressung in den Bereichen Neutrebbin und Beeskow habe ich gut Erinnerung. Die in wenigen Tagen entstandene und über Jahre aufrecht erhaltene Protestkultur mit den Treckerdemos, Mahnwachen und gelben Kreuzen hat mich beeindruckt und ich bin überzeugt, wir konnten gemeinsam das Oderbruch vor einem großen Schaden bewahren. Das ist der Verdienst von vielen unermüdlich wirkenden Leuten und das Wichtigste ist: Wir haben unser Ziel erreicht. Das Oderbruch wurde kein Testgebiet für die Kohlendioxid-Verpressung.

Welche Ziele hatten Sie und welche haben Sie umsetzen können?

Anlässlich meiner Wahl 2008 hatte ich viele Ziele und möchte gleich ein wesentliches hervorheben, bei dem ich noch sehr großen Handlungsbedarf sehe: die Wirtschaftsförderung. Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und damit für die Schaffung von Arbeitsplätzen, zum Beispiel im Hinblick auf eine bessere Vernetzung untereinander, eine gezielte Förderberatung, Hilfe bei der Suche von Gewerbeobjekten und weiteres lassen sich verbessern. Diesbezüglich gibt es für mich viel zu tun.

Worauf sind Sie heute stolz?

Besonders darauf, dass insbesondere in unseren Einrichtungen viel gebaut werden konnte. In jede unserer Schulen wurden erhebliche Mittel investiert, die Grundschulen in Neutrebbin und Prötzel wurden neu hergerichtet und weitere Investitionen stehen an. Der Zustand unserer Feuerwehren war über Jahre besorgniserregend und wurde mitunter als Negativbeispiel benannt. Das ist noch keine zehn Jahre her. Mittlerweile haben wir einen Stand erreicht, der nach den freiwilligen Helfern die Gewissheit gibt, dass man sich zum Ehrenamt bekennt.

Welches waren die größten Herausforderungen?

Für das Amt und die sechs Gemeinden gab es unterschiedliche Herausforderungen, die jedoch eines vereint: Das sind die finanziellen Auswirkungen. Gleich zu Beginn meiner Amtszeit begann die weltweite Finanzkrise. Sie war bis in die kommunale Ebene zu spüren. Unsere Gemeinden hatten und haben erheblich damit zu kämpfen, den Haushaltsausgleich zu schaffen. Das alles fiel mit der Doppik-Einführung zusammen. Dabei wurde es immer schwieriger, gemeindliche Vorhaben umzusetzen.

Warum?

Notwendige Eigenanteile fehlen häufig und oftmals müssen wir gleich verschiedene Förderanträge stellen, um einen lang gehegten Wunsch für ein bestimmtes Vorhaben umsetzen zu können. Das bringt dann aber auch mitunter große, positive Überraschungen mit sich. Ich denke zum Beispiel an den Straßenbau von Karlshof nach Neulietzegöricke sowie an das demnächst fertige Gemeindehaus in Neutrebbin. Eine große Herausforderung war es auch, Prötzel von seinem riesigen und erdrückenden Schuldenberg zu befreien. Es ist gleich zweimal gelungen, für unsere westlichste Gemeinde eine Entschuldung in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro zu erreichen. Die Mitarbeiter der Amtsverwaltung bei all diesen Themen leisten eine tolle Arbeit. Von außen wird sehr oft unterschätzt, dass hinter vermeintlich kleinen Erfolgen eine monatelange Vorbereitung und Planung stecken kann.

Welchen Aufgaben wollen und müssen Sie sich als nächstes stellen? Wo sehen Sie das Amt in zehn Jahren?

Wir werden nicht umhinkommen, weiter in die Einrichtungen zu investieren. Wir wollen eine lebenswerte Region bleiben und ich sehe unsere Lage als echte Chance: Unsere Gemeinden zählen zwar nicht zum sogenannten Speckgürtel Berlins, aber für viele ist über die Arbeit, Familie oder einen Nebenwohnsitz der klare örtliche Bezug zur Hauptstadt erkennbar. Wir sind einerseits eine ländlich geprägte Region und man findet bei uns noch die Ruhe, den dörflichen Zusammenhalt und – wenn man will – den unverbaubaren Blick in die Ferne. Andererseits hat man die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit die S-Bahn oder eben mit dem Auto Berlin zu erreichen. Aufgabe unserer Gemeinden wird es sein, die Bedingungen für eben jene Einwohner zu schaffen, die auf dem Dorf wohnen wollen und in der Stadt arbeiten müssen.

Was braucht das Amt dafür?

Gut ausgebaute Kitas, nahegelegene Schulen, eine funktionierende Straßen- und Schieneninfrastruktur müssen erhalten oder erkämpft werden. Ich denke, dessen sind wir uns alle bewusst. Und in diesem Bewusstsein wird es weiter liebens- und lebenswerte Dörfer mit einem starken Zusammenhalt in der Bevölkerung geben. Dies wird in zehn Jahren so sein und auch in 100 Jahren. Ob die Amtsverwaltung dann noch „Amt“ heißt oder es neue Bezeichnungen wie Verband, Gemeinschaft oder ähnliches gibt, weiß ich nicht. Eine Verwaltung als Ansprechpartner für die Einwohner, als Umsetzer für gemeindliche Beschlüsse und als Fürsprecher für die Region wird sie in jedem Fall sein.