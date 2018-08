Inselbesitzer wünscht sich Rechtssicherheit

Siegmar Trenkler

Lindow (MOZ) Auf der Insel Werder im Lindower Gudelacksee findet seit Jahren mehr als die Landwirtschaft statt, die der Flächennutzungsplan der Stadt für das Eiland vorsieht. Vor allem Umweltpädagogik ist es, die dort vermehrt angeboten wird.

Dafür gibt es auch jetzt schon kleinere Gebäude. Doch langfristig soll der Bildungsaspekt noch vertieft werden. Das könnte sogar umso mehr der Fall sein, wenn es auf der Insel auch einen kleinen Schulungsraum geben würde. So könnte das Angebot auch wetterunabhängig aufrechterhalten werden. Doch aktuell darf dort gar nicht weiter gebaut werden. Inselbesitzer Stefan Schacht ist daher auf die Verwaltung zugegangen. Er wünscht sich einen gesicherten rechtlichen Rahmen für die Umweltpädagogik. Und darüber muss nun die Lindower Stadtpolitik entscheiden. Zuerst einmal soll der Punkt bei der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag, 30. August nichtöffentlich besprochen werden. Im öffentlichen Teil geht es zuvor unter anderem darum, abzuklären, ob die Seiten des Stegs der Fahrgastschifffahrt am Gudelacksee auch vom Yachthafen Lindow genutzt werden dürften. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus.