Vom Krieg zermalmt

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Waterloo Juni 1815. Gutshaus von Hougoumont. Französische Soldaten drängen sich durch ein halb geöffnetes Tor. Briten werfen sich von der anderen Seite gegen die hölzernen Flügel. Bajonette, Fahnen, Rauch, zwei stürzende Soldaten. „Das Tor von Hougoumont“ heißt das Gemälde und es hängt in der Festung von Edinburgh. In einer militärhistorischen Ausstellung. Neben allerhand militärischem Klimbim und Tafeln mit hehren Sätzen über schottische Helden.

Die Schlacht von Waterloo war nicht heroisch, sie war ein Gemetzel mit geschätzten 20 000 oder 40 000 Toten. 77 000 Franzosen gegen 68 000 Briten, Niederländer, Deutsche. Eine Schlacht auf der Kippe, bis der preußische Feldmarschall Blücher den Alliierten mit seinen Truppen zu Hilfe eilte. Wo kämpfte Napoleons Heer, wo seine Gegner? Wie knapp war der Sieg? In all diesen Fragen gräbt der Archäologe Tony Pollard mit Freiwilligen in seinem Projekt „Waterloo Uncovered“ nach. In den Resten von Gut Hougoumont in Belgien.

Eine Frage bewegt die Archäologen dabei, eines der ungelösten Rätsel von Waterloo. Was ist aus den Toten geworden? Es gibt Berichte über Massengräber, die als Hügel aus der Landschaft ragten. Doch die Ausgräber finden kaum Knochen. Als 2012 das Skelett eines deutschen Soldaten entdeckt wurde, galt das schon als Sensation. Hat man an den falschen Stellen gegraben? Es gibt noch eine andere, grauselige Theorie, sagt Pollard. Die Knochen der Gefallenen wurden gemahlen und als Dünger auf britische Weiden und Felder gestreut. Es gibt in alten Schriften Berichte darüber, dass schon etwas über ein Jahrzehnt nach den napoleonischen Kriegen die Gebeine von den Schlachtfeldern in Knochenmühlen verarbeitet wurden. England hatte damals solche Mühlen – vorrangig für Tierknochen. Diese wurden auch importiert. Sogar Bisonknochen aus Amerika und Kamelknochen aus Nordafrika sollen die Briten eingeführt haben.

Die Briten waren nicht die einzigen, die auf solchen Dünger zurückgriffen. Max von Sternburg, Besitzer des Rittergutes Lützschena in Sachsen, schätzte ihn auch. Er ließ 1824 auf den Feldern der Völkerschlacht von Leipzig danach suchen. Das wurde „meist von armen Leuten besorgt“, heißt es in historischen Berichten „die sie in ansehnlicher Qualität gesammelt“. Sternburg hatte seine Knochenmühle aus England importiert. Dort landeten möglicherweise auch Gebeine vom Schlachtfeld von Waterloo. Der britische Archäologe Pollard gräbt in Waterloo zwar nicht gezielt nach Toten. Aber wenn er keine Überreste findet, dann ist auch das eine Aussage.

„Britannien war wie ein Grabschänder, der die Kontinente nach Knochen durchsucht für seine Landwirtschaft“, schrieb Justus von Liebig (1803 – 1873) der Begründer der modernen Agrochemie. Sie machte den Knochenmühlen allmählich den Garaus. Erhalten blieb das Wort Knochenmühle. In einer anderen Bedeutung: Als Ort schwerer Arbeit, die Menschen zerstört. Und in Legenden taucht diese Art des Handwerks auf. Wie in der Krabat-Sage. Dort gibt es eine schwarzen Mühle, in der nachts menschliche Knochen gemahlen werden. Es ist das Werk des Teufels.