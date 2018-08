Spannende Reise in die Vergangenheit

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Der Tag des offenen Denkmals spiegelt stets auch Tradition und Brauchtum einer Region wider – Lebensumstände, die ein Denkmal erst ermöglichten. Was liegt näher, als vor diesem Hintergrund altes Handwerk vorzuführen? Am 8. und 9. September geschieht das in Gransee. Zum zweiten Mal wird der Kunst- und Handwerkermarkt ausgerichtet.

Praktischerweise dort wird er veranstaltet, wo sich Schaulustige ohnehin einfinden – in der Granseer Mauerstraße. Dort befinden sich im Haus 4a die Druckwerkstatt und die Galerie von Marc Berger, der die Türen des alten Speichers für Neugierige weit öffnet.

Für Sigrid Schlauer vom Unternehmerverein der Ackerbürgerstadt eine klare Sache, dass dieses Ambiente und vor allem am Wochenende 8./9. September die ideale Voraussetzung abgeben, den Kunst- und Handwerkermarkt zu veranstalten. „Es hat sich einfach angeboten, dass wir die zwei Offerten für die Bürger an diesem Wochenende, den Tag des offenen Denkmals und den Tag der offenen Tür der Druckerei, auch für unsere Veranstaltung nutzen“, betont Sigrid Schlauer, eine von fünf Initiatoren des Marktes.

Und der wird nicht zum ersten Mal veranstaltet – vor der Kulisse von 48-Stunden-Oberhavel hatte der Initiativkreis Ende August vergangenen Jahres schon einmal ein solches Markttreiben veranstaltet. Mit bemerkenswerten Erfahrungen: Schaulustige aus der Ferne, sprich aus Berlin, konnten zwar weniger an den zahlreichen Ständen begrüßt werden, denn die meisten nahmen am Schinkelplatz an den Stadtführungen teil und gelangten nicht zur Mauerstraße. Einheimische aber, die schauten gerne vorbei und lernten somit beides näher kennen, alte Handwerkstechniken und kreative Zeitgenossen direkt vor Ort sowie die historische Atmosphäre direkt an der Stadtmauer.

„Die Premiere damals war durchaus erfolgreich“, schaut Berger zurück. Wobei das Wichtigste für die Organisatoren gewesen sei, dass eine freie Initiative aus der Bürgerschaft durchaus erfolgreich sein könne, ohne institutionelles Protegé zu strapazieren. „Wir haben da wirklich was Gutes auf die Beine gestellt, und das werden wir nun wiederholen“, stellen die Beiden klar.

Eines müsse aber klar gesagt werden: „Die Stadt unterstützt uns, indem die Werbematerialien von ihr finanziert werden, und das begrüßen wir ausdrücklich“, betont Marc Berger.

Was ist aber an beiden Tagen nun geplant? Geboten werden ausnahmlos originelle Beispiele für Kunst- und Handwerk. Kinder beispielsweise könnten sich im Drucken üben, Steine könnten geschliffen werden, ein Kräuterrätsel gelte es zu lösen. „Wir bevorzugen grundsätzlich Mitmach-Angebote, weniger das banale Konsumieren“, erklärt Berger. So könnten sich die Gäste an einer geradezu uralten Technik der Nahrungssuche ausprobieren, an der Handhabung von Pfeil und Bogen, präsentiert von der korporierten Schützengilde.