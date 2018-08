Der Weg aus der Krise

Stefan Klug

(MOZ) Die Frau eine liebenswürdige Lehrerin, der Filius ein hoffnungsvoller Nachwuchsmusiker und er selbst ein nicht so erfolgloser und vor allem für die Allgemeinheit tätiger Unternehmer. Trotzdem ist Brad unzufrieden. Gerade jetzt, wo er mit seinem Sohn auf der Suche nach einem College ist wird ihm die eigene Situation vor Augen geführt. Seine Ex-Kommilitonen, alles Karrieremenschen, die es zu etwas gebracht haben. Denen gegenüber fühlt sich Brad einfach unterlegen. Er steigert sich immer mehr darin hinein, bis ihm eine Studentin die entscheidende Frage stellt und er fast zeitgleich einen seiner alten Weggefährten trifft. Nun begreift Brad, dass erfolgreich und glücklich nicht zwingend einher gehen müssen.

Die ist die Erkenntnis von etwas mehr als eineinhalb Filmstunden, die vor allem zu Beginn etwas zäh daherkommen. Denn der ständige Selbstzweifel des Protagonisten und die unverhohlene Art, wie er sich und seinem nächsten Umfeld die Schuld dran gibt, nagen auch an der guten Laune des Zuschauers. Doch Ben Stiller vermag im Verlauf des Geschehens dann immer besser, den Betrachter für sich und seine Gedanken einzunehmen. Und wer altersmäßig zum Helden passt, wird sich ertappen, wie er womöglich die gleichen Fragen an sich selbst stellt. Mike White hat die Geschichte unspektakulär in Szene gesetzt, mitunter wünschte man sich dann doch etwas mehr Aufhebens. Doch bei der Nachbetrachtung muss man sich eingestehen, dass Inhalt und Form hier gut miteinander auskommen. Der stille Held ist einer, den der reifere Stiller gut kann, auch wenn man sein Hauptfach Komödie nur schwer aus dem Kopf bekommt.

Genre: Drama; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 102 Minuten; Verleih: Weltkino; Regie: Mike White; Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer; USA 2017