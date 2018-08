Alles auf Sieg

Stefan Klug

(MOZ) Erst Spiel, dann Liebe. Max und Annie haben sich bei der unterhaltsamen Freizeitgestaltung kennengelernt und legen auch als Paar noch Wert darauf, sich wöchentlich mit ihren Freunden zu einer Game Night zu treffen. In die neueste platzt etwas überraschend Max’ Bruder, der eigentlich in Übersee tätig war. Und er wird zum Problem. Denn wie schon in der Jugend versucht der ältere dem jüngeren zu beweisen, dass er alles besser kann. So wird für die Folgewoche in die angemietet Villa von Brooks geladen mit der Aussicht auf etwas ganz besonderes. Und tatsächlich soll ein Kriminalfall, gespielt von Schauspielern, von den Anwesenden gelöst werden. So nehmen diese das Handgemenge, das folgt, noch amüsiert hin. Als sich dann aber herausstellt, dass das offensichtlich echte Kriminelle waren, macht sich Panik breit. Nun geht es nicht mehr um den Sieg, sondern um das Leben von Brooks.

Die Aus-Spaß-wird-Ernst-Masche ist nicht unbedingt neu und so waren die Erwartungen an „Game Night“ nicht besonders hoch. Um so mehr erfreut, wie es dem Regie-Duo John Francis und Daley, Jonathan Goldstein gelungen ist, eine erfrischende Krimi-Komödie abzuliefern. Denn, ohne zu viel zu verraten, eine Mischung aus beiden Genres, mit allem was dazugehört, darf der Zuschauer erwarten. In erster Linie geht es natürlich lustig zur Sache und der stets trockene Humor von Jason Bateman wirkt geradezu ansteckend auch auf die anderen Beteiligten. Darüber hinaus werden so verschiedene Charaktere geboten, die auch alle einen individuellen Weg im Film gehen, dass trotz einer gewissen Vorhersehbarkeit das Überraschungsmoment bleibt. An das scheinen die Macher zum Ende hin nicht wirklich geglaubt zu haben und gaben der Handlung schließlich eine weitere, nicht zwingend notwendige Wendung. Eingedenk des innovativen und wirklich sehenswerten Abspanns ein lohnenswerter Filmabend.

Genre: Komödie; FSK: o.A.; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: WHV; Regie: John Francis Daley, Jonathan Goldstein; Jason Bateman, Rachel McAdams, Lamorne Morris; USA 2018