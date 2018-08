Finanzspritze für neue Fahrzeughalle auf dem Bauhof

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Neubauten werden teurer, Firmen sind schwer zu finden und noch schwerer zu binden. Am Hohen Neuendorfer Bauhof soll eine Gelegenheit genutzt werden, die Bauarbeiten inklusive Außenanlagen so schnell wie möglich abzuschließen.

Eine überplanmäßige Ausgabe für die Fertigstellung des städtischen Bauhofes mit Außenanlagen haben die Stadtverordneten am 30. August auf der Tagesordnung. 231 000 Euro werden für die Arbeiten auf dem Bauhofgelände benötigt.

Dort staubte es am Donnerstag ordentlich, als sich die Mitglieder des Bauausschusses zum Vor-Ort-Termin traffen. „Sie müssen sich das jetzt noch im Winter und bei Regen vorstellen“, verdeutlichte Bauamtschef Michael Oleck die Sinnhaftigkeit einer raschen Herstellung der Außenanlagen.

Das alte Arbeitslehrezentrum ist inzwischen abgerissen. Nach dem Mitarbeitertrakt und der Werkstatt ist an dessen Stelle jetzt das dritte und letzte Gebäude – die künftige Fahrzeughalle – in Arbeit und macht die neue Bauhofanlage damit voraussichtlich im Oktober komplett. Vor allem aus Toren wird die Längsfront des Gebäudes bestehen, das bisher nur ein Gerippe ohne Bodenplatte ist und elf Garagenplätze haben wird. In der Mitte ist eine Entwässerungsrinne zu sehen, die Bodenplatte soll folgen. Die flache Dachform ist schon zu erkennen – also wird auch sofort nach einer möglichen Photovoltaikanlage (PV-Anlage) auf dem Dach gefragt.

„Das Dach ist dafür stabil genug und durch die flache Neigung geeignet“, erläuterte Michael Oleck. Alle städtischen Gebäude würden im Übrigen gerade auf ihre Eignung für PV-Anlagen geprüft und berechnet.

Die künftige Fahrzeughalle ist eine Kalthalle, also eine ohne Heizung. „Einer der Stellplätze wird aber frostfrei gehalten“, so Michael Oleck. „Wenn die Bauhofleute morgens um vier zum Schneeschippen kommen, aber erst mal eine halbe Stunde das eigene Fahrzeug vom Eis befreien müssen und das Streugut auch noch verklumpt ist, dann ist das nicht wirklich sinnvoll und effizient“, erklärte er.

„Im Moment ist es schwierig mit den Baufirmen“, sagte Dr. Harald Glowatzki, der die Neubauten auf dem Bauhof seitens der Verwaltung beaufsichtigt. „Die haben viele Aufträge. Wenn da mal einer krank ist, geht es kaum voran“, so Glowatzki mit Blick auf die Baustelle.

Doch sollen so schnell wie möglich alle Arbeiten abgeschlossen werden, damit die Gebäude zweckentsprechend (die Werkstatt dient jetzt als Fahrzeughalle) genutzt werden können. Da eine Summe für den Sportplatz Bergfelde in diesem Jahr noch nicht benötigt wird, lässt sich auch das Geld im Haushalt umlenken. 180 000 Euro waren noch für 2019 für den Bauhof eingeplant. Insgesamt wird der Komplex, der dringend sanierungsbedürftig war, mehr als zwei Millionen Euro kosten, davon 650 000 Euro die Halle.

Angebote für die Außenanlagen seien bereits eingeholt worden. Die Kostensteigerung gegenüber der ursprünglichen Kalkulation vor einigen Jahren liege zwar um 23 Prozent höher. Aber das Risiko, die öffentliche Ausschreibung zu wiederholen und dann noch teurere Angebote zu erhalten oder gar keine, solle lieber gar nicht eingegangen werden, rät die Verwaltung nicht nur aus Zeitgründen dazu, auf die vorhandenen Angebote zurückzugreifen. „Hier wird nicht etwa schlecht geplant“, betonte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) bei der anschließenden Beratung im Rathaus mit Blick auf die Baukonjunktur. „Die Firmen können es sich aussuchen. Wir mutieren vom Auftraggeber zum Bittsteller“, fasste Apelt die aktuelle Situation zusammen.