Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Oberhavel. Nur wenige Stunden nach der Rückkehr vom Waldbrandeinsatz in Treuenbrietzen musste die Brandschutzeinheit Oberhavel erneut ausrücken. Kurz nach 15 Uhr setzte sich am Sonnabend ein Konvoi aus 17 Fahrzeugen in Bewegung. Das Innenministerium hatte die Einheit, die bereits am Freitag vor Ort vor, ein zweites Mal angefordert. Insgesamt 73 Kameraden aus mehreren Ortsfeuerwehren setzten sich unter der Leitung von Norbert Nickel und Gerd Ritter in Bewegung.

Nur ein Teil der Einsatzkräfte konnte nach Angaben des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Thomas Thielke ausgetauscht werden. „Unser Dank gilt allen Einsatzkräften, die das Feuer gemeinsam bekämpfen“, sagte Thielke am Nachmittag kurz nach der Abfahrt.

Wo genau die Oberhaveler Feuerwehrleute eingesetzt werden, stand bei Abfahrt noch nicht fest. Klar ist nur, dass sie bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, vor Ort gebraucht werden.