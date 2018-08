Familienurlaub am Voßkanal

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Ferienland Zehdenick GmbH will auf einer Fläche von 16 Hektar zwischen Voßkanal und Liebenwalder Ausbau als Projektträger die Voraussetzungen für den Bau von 225 Ferienwohnungen und -häusern schaffen. Einen Teil der Fläche hat sich die Tamax-Unternehmensgruppe aus Berlin, die Gesellschafterin der GmbH ist, bereits gesichert. Zunächst aber muss Baurecht geschaffen werden. Und das kann dauern.

Dietrich Tank, Seniorberater des von seinen Söhnen Alexander und Kai-Uwe geführten Familienunternehmens, dämpfte am Donnerstagabend daher auch gleich allzu große Erwartungen an eine raschen Realisierung des Vorhabens. Aus Erfahrungen mit vielen anderen Projekten im Wohnungs- und Gewerbebau in Berlin und Brandenburg wisse man, wie viele Hürden genommen werden müssten, bevor es mit einem Vorhaben konkret werde.

Noch bevor die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes empfahlen, leitete das Unternehmen bereits eine Umweltprüfung ein. „Wir wissen schon jetzt, wie viele Frösche dort leben“, scherzte Dietrich Tank. Geklärt worden sei seitens der Stadt Zehdenick, dass das Vorhaben aus Sicht der Landesplanung nicht behindert werde. Schon vor zehn Jahre hatte die Stadt ein Raumordnungsverfahren mit der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg für die Ferienhauslandschaft Zehdenick auf den Weg gebracht. Über die Stadt und ihr Umland verstreut sollten damals an mehreren Standorten rund 650 Ferienhäuser errichtet werden. Doch mit der Finanzkrise 2008/09 zogen sich die Investoren überraschend zurück. Der Traum von der Ferienhauslandschaft war geplatzt.

Später interessierten sich Immobilienspekulanten für einige Teile des Gesamtprojektes, vor allem für das Teilprojekt am Eichlerstich. Doch immer dann, wenn es konkret werden sollte, zogen sich diese wieder zurück. Aber der Traum von der Ferienhauslandschaft lebt weiter. Die Tamax habe bereits das ATR-Gelände in Neuhof erworben, außerdem rund 4 000 Quadratmeter mit einem Werkstattgebäude in der Schleusenstraße, deutete Dietrich Tank an, dass die Ferienhaussiedlung am Voßkanal nur der Anfang für eine größere Investition ist.

Von der Stadt Zehdenick erwartet Dietrich Tank, dass die Kommune Angebote für Familien schafft. Gegenwärtig biete Zehdenick zu wenig für einen ein- bis zweiwöchigen Familienurlaub. „Das Potenzial ist vorhanden, es ist aber kaum nutzbar“, spielte Tank auf die wasserreiche Tonstichlandschaft an, die aber keine attraktiven Badestellen biete. „Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe und Unterstützung“, warb der Seniorberater bei den Stadtverordneten um eine freundliche Begleitung.

Für den Standort am Voßkanal spreche nicht nur die Wasserlage und damit die Möglichkeit, eine Marina dort zu bauen, sondern auch die Innenstadtnähe. Eine Promenade soll die Verbindung zur Innenstadt herstellen. Anders als die Dänen, die dort nur 80 Ferienhäuser errichten wollten, plant die Tamax mit fast der dreifachen Menge. „Das alte Projekt hätte wirtschaftlich niemand gestemmt“, so Tank. Eine Wohnnutzung auf dem Areal am Voßkanal schloss der Seniorberater aus. Plan sei es, alle Wohnungen und Häuser dort ausschließlich für die Feriennutzung vorzuhalten. Was mit den vorhandenen Firmen und Kleingärtnern werden soll, ob diese möglicherweise entschädigt werden, wenn sie dem Ferienhausprojekt weichen müssen, ließ Tank auf Nachfrage des Abgeordneten Norbert Hasse (CDU) offen. Ohnehin ist auch eigentumsrechtlich nicht alles in trockenen Tüchern: „Uns fehlt doch noch eine große Fläche“, räumte Tank ein. Unklar ist noch, ob Ferienobjekte erst dann gebaut werden, wenn Kaufverträge unterschrieben sind.