Freundschaft statt Trumps Twitter-Gewitter

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das hätte man sich bis 1989 nicht träumen lassen: Fünf Stadtoberhäupter aus Ost- und Westeuropa stehen gemeinsam auf der Bühne des Stadtklubhauses und feiern die 50-jährige Freundschaft zwischen Hennigsdorf und Choisy-le-Roi. In einer kleinen Stadt wird Europa großgeschrieben.

„Toleranz und Freundschaft ist oft alles und bei weitem das Wichtigste was wir einander geben können.“ Die Worte von Novalis, dem Dichter der Frühromantik, prangen am Donnerstag zur Feierstunde zwischen Fotos von Hennigsdorf und Choisy-le-Roi.

Diese Werte haben immer einen großen, wenn nicht den ersten Stellenwert in der 50 Jahre währenden Städtepartnerschaft gehabt. Allerdings wurde Freundschaft in dieser Zeit unterschiedlich interpretiert. Hennigsdorfs Gleichstellungsbeauftragte Kerstin Groebe begrüßt im Saal auch Monika Werner als „große Verfechterin der Städtepartnerschaft“. Dabei vergisst sie zu erwähnen, dass auch die SED-Bürgermeisterin von 1974 bis zum Mauerfall treu die Anweisung ihrer Partei befolgte, dass Städtefreundschaften zum kapitalistischen Ausland nicht fürs Volk, sondern für die politische Elite gedacht waren.

Mit Leben gefüllt, an dem jeder Hennigsdorfer teilhaben kann, wurde die Freundschaft erst ab 1990. „Ich danke dir herzlich für dein Engagement, deine unerlässliche Bereitschaft, für die Partnerschaft zu kämpfen“, ruft Didier Guillaume, der Bürgermeister von Choisy-le-Roi, Hennigsdorfs einstigem Rathauschef Andreas Schulz zu, der ebenfalls geladen ist.

Freundschaft sollte von Respekt geprägt sein, sollte politische Gräben überwinden. Und die zwischen diesen beiden Städten tut genau das. Statt der SED besetzt seit 1990 die SPD das Hennigsdorfer Rathaus. Guillaume hingegen ist Kommunist. Als er 2014 gewählt wurde, sagte er: „Die Kommunisten sind nicht aus dieser Stadt verjagt worden.“

Egal, ob Kommunist, ob Sozialdemokrat oder einer anderen demokratischen Partei angehörig; im Stadtklubhaus sind sich die Politiker aus Alsdorf, Kralupy (Tschechien), Sroda Wielkopolska (Polen) und eben aus Hennigsdorf und Choisy-le-Roi einig: Freundschaft verbindet, erweitert den Horizont und baut Vorurteile ab. Alfred Sonders (SPD), Bürgermeister von Alsdorf, spricht von „Dreiecksbeziehungen oder von Beziehungen um noch mehr Ecken“, die Ehen zerstören, aber Städtefreundschaften beflügeln. Vielleicht sind seine Worte an diesem Abend die eindrücklichsten, etwa wenn er bekundet: „Wir in Europa sind mehr als das, was auf Regierungsebene passiert.“ Mit solchen persönlichen Begegnungen solle und könne Zusammenwachsen geschehen, „nicht aber, wenn bestimmte Zeitgenossen, bei denen mir bange wird, spontan per Twitter Dinge in die Welt bringen und nach Lust und Laune wieder beenden.“ Damit hat in Hennigsdorf auch Donald Trump sein Fett wegbekommen.

Thomas Günther schenkt seinem französischen Kollegen als Zeichen der Freundschaft einen aus Metall gefertigten Apfelbaum. Ein Freundschaftsbaum, der reiche Früchte tragenmöge.