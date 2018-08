Hertha BSC gewinnt 1:0 gegen Nürnberg

Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Hertha BSC ist im ersten Spiel der Saison gleich der wichtiger erste Erfolg und damit ein erfolgreicher Start gelungen. Vor 52 729 Zuschauern im Berliner Olympiastadion besiegten die Hauptstädter Aufsteiger 1. FC Nürnberg mit 1:0.

Das erste Saisonspiel und Pal Dardai, das passt. Seit seinem Amtsantritt hat der Ungarnoch kein Auftaktspiel mit Hertha BSC verloren. Auch gegen den zu harmlosen Aufsteiger 1. FC Nürnberg gelang mit 1:0 ein knapper, aber verdienter Erfolg. Sehr zur Freude von Dardai, "Wichtig ist es, gegen Nürnberg zu gewinnen, damit wir in Ruhe weiterarbeiten können, der Teamgeist wächst und die jungen Spieler sich weiterentwickeln können“, hatte der Hertha-Trainer vor der Parte gesagt. Aber es sollte nicht nur ein Dreier für die Alte Dame sein: "Wir wollen besseren, schöneren Fußball anbieten", wünschte sich der Hertha-Coach. Während er gegenüber dem Pokalspiel in Braunschweig (2:1) auf Änderungen verzichtete und sein Team wieder im neuen 3-4-3-System agierte, musste der Club zwei neue Spieler gegenüber dem 2:1-Sieg gegen die Amateure des SV Linx verzichten. EnricoValentini schaffte es wegen einer Sehnenzerrung im Oberschenkel nicht, für ihn spielte Neuzugang Robert Bauer. Und für den krankheitsbedingt fehlenden Adam Zrelak spielte der jüngst verpflichtete japanischen Angreifer Yuya Kubo.

Die Partie begann wie erwartet, beide Mannschaften versuchten über Ballstafetten Ruhe und Kontrolle in die Partie zu bringen. Vor allem die Gäste gingen dabei auch beherzt in die Zweikämpfe. Gleichwohl besaßen die Berliner mehr Zug nach vorne, vor allem über die rechte Seite mit Valentino Lazaro und Salomon Kalou, die ihre Gegenspieler ordentlich beschäftigen. Gerade der Österreicher setzte die Akzente. Den ersten erfolgversprechenden Angriff leitete er ein, als eine Flanke vom agilen Arne Meier noch geblockt wurde. Die folgende Ecke von Marvin Plattenhardt verpassten Karim Rekik und Niklas Stark nur um Haaresbreite (11.). Zehn Minuten später zielte Lazaro aus spitzem Winkel über das Nürnberger Tor, in dem Torwart Fabian Bredlow, dann kurz darauf doch überwunden werden konnte.

Lazaro setzte an der Grundlinie gegen Tim Leibold durch und nach dem folgenden Querpass musste Kapitän Vedad Ibisevic den Ball nur noch über die Linie drücken (27.). Dass Schiedsrichter Tobias Welz nach Aufforderung aus Köln wegen angeblichen Foulspiels noch den Videobeweis bemühen musste, änderte an der verdienten Führung nichts. Schließlich war weit und breit kein Foul zu erkennen gewesen. Und der Torschütze führte seine starke Serie gegen die Franken fort. Ibisevic war inseinen vergangenen fünf Bundesliga-Spielen gegen Nürnberg an fünf Toren beteiligt war (vier Treffer, ein Assist), nun kam in sechsten Spiel Tor Nummer 5 hinzu..

Was noch auffiel in der ersten Hälfte. Die exzellente Ballbehandlung von Kalou fordert mehrfach Szenenapplaus heraus und die starke Zweikampfführung von Youngster Jordan Torunarigha beeindruckte. Der 21-Jährige antizipierte die Situation vor dem eigenen Strafraum immer wieder frühzeitig und gewann so des Öfteren den Ball. Nur in der folgenden Spieleröffnung ist noch Verbesserungspotenzial.

Auch in der zweiten Hälfte schien die Hertha alles im Griff zu haben. Die in der ersten Halbzeit zu harmlos agierenden Gäste versuchten allerdings durch früheres Angreifen, Fehler der Berliner zu provozieren. Zunächst noch ohne große Erfolg. Die nächste Chance hatte Reiki, dessen Kopfball aber über der Nürnberger Tor flog. Doch das Team von Köllner bewies nun mehr Zug zum Tor. Allerdings warKubo eigentlich ins Toraus gedribbelt, doch das Schiedsrichtergespann hatte dies nicht gesehen. Aber der sehr sicher wirkende Jarstein ließ sich jedoch aus spitzem Winkel nicht überlisten (61.) und kurz darauf verzog Torjäger Mikael Ishak nur knapp (64.).

Die Hertha zeigte durchaus ansprechende Angriffe, bei denen aber immer der letzte Pass fehlte. So musste die Mannschaft, bei der ab der 72. Minute der pfeilschnelle Dennis Jastrzembski für den etwas unglücklich agierenden Maximilian Mittelstädt auf der linken Angriffsseite wirkte, weiter um den Sieg zittern. Erst recht als Welz nach einem angeblichen Handspiel von Karim Rekik auf den Elfmeterpunkt zeigte und auch nach Überprüfung durch den Videobeweis bei seiner Entscheidung blieb (82.). Doch Rune Jarstein unterstrich seine famose Leistung und parierte den von Ishak zu schwach geschossenen Strafstoß und rettete damit seinem Team den verdienten ersten Dreier der Saison. „Das war ein guter Start und ein wichtiger Sieg. Er bringt Selbstvertrauen und das ist wichtig für eine junge Mannschaft, wie wir jetzt ein haben“, sagte Jarstein nach dem Abpfiff.