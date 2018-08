Start in die Kürbissaison

Bettina Winkler

Neuendorf im Sande (MOZ) Hokkaido, Muskat, Butternut und Spagetti – die Kürbisernte auf dem Kräuterhof der Format Werkstatt in Neuendorf im Sande hat begonnen. „Die Kürbisse sind in diesem Jahr besonders gut gewachsen. Das Wetter war für die großen Beeren wohl ideal“, sagt Chef Jörg Weilbach. Traditionell werden die ersten Kürbisse zum Spätsommerfest, das am heutigen Sonnabend ab 10 Uhr gefeiert wird, zur Dekoration gebraucht. Frauke Bischinger von der Neuendorfer Kulturscheune hat die bunten Hingucker auf Strohballen drapiert. Gänse und Schweine aus Jutesäcke dienen ebenfalls als außergewöhnliche Dekoteile. Die Vorbereitungen für das große jährliche Event auf dem Kräuterhof laufen schon seit Tagen. Viele Mitarbeiter der Fürstenwalder Format Werkstätten unterstützten die Neuendorfer beim Aufbau der Bühne, der Bierzeltgarnituren und Stände. „Es ist immer ein enormer Aufwand, aber es ist auch schön, Gastgeber zu sein“, sagt Jörg Weilbach. Besonders beliebt bei den Stammbesuchern ist das große Büfett mit selbst gebackenen Kuchen von Seniorinnen der Arbeiterwohlfahrt. Etliche Kuchen wurden am Freitag schon von den fleißigen Bäckerinnen abgeliefert.(bw)