Polizei antwortet auf Ballon-Post

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt/Stahnsdorf. Es war mitten in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag, als Polizeihauptmeisterin Corinne Balkow eine kleine Pause machte. Zwölf Stunden lang arbeitet sie in dieser Nacht in der Einsatzleitstelle der Bundespolizei an der Kopernikusstraße. Einmal durchatmen, ein paar Schritte gehen, war ihr Plan, als sie beim Blick Richtung Wache auf einmal etwas ungewöhnliches entdeckt. „Na nu, was fliegt denn da“, habe sie sich gedacht und sei kurzerhand zum noch unbekannten Flugobjekt gerannt. Es war ein roter Einschulungsballon mit Schnur und einer Grußkarte.

Er stammt von einer Einschulungsfeier rund 100 Kilometer von Frankfurt entfernt. In Stahnsdorf hatte am Sonnabend Paul mit Familie und Freunden seinen Start in die Schulzeit gefeiert. Als besondere Aktion hatten die Gäste jeweils eine Glückwunschkarte ausgefüllt und per Ballon steigen lassen. Wer sie findet, soll sie bitte an Paul schicken, so die Bitte darauf.

„Da müssen wir mitmachen“, war Corinne Balkow sofort klar und sie wandte sich an ihre für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Kollegin, Polizeihauptkommissarin Stephanie Padel. Gemeinsam überlegten sie, dass sie nicht einfach die Karte zurückschicken wollten. Sie packten ein Paket. „Unsere Gewerkschaften und die Einstellungsberater haben uns unterstützt“, sagt Stephanie Padel am Freitag und zeigt auf das üppig gefüllte Paket samt Lineal, Stiften, Anspitzer, Turnbeutel, Trinkflasche, einem Spielzeug-Truck, Schlüsselanhänger, Malheft und Gummibärchen. Alles mit Polizei-Logo.

Auf der Trinkflasche steht: „Komm zur Bundespolizei.“ „Wer weiß, vielleicht kommt Paul ja eines Tages zu uns“, sagt Stephanie Padel augenzwinkernd. Noch liegen ein paar Schuljahre vor einer möglichen Ausbildung und die Rekrutierung von Nachwuchs ist nicht das Hauptziel der Aktion von Corinne Balkow und Stephanie Padel. In der Region gilt die Bundespolizeit als beliebter Arbeitgeber. „Aber auch wir müssen uns um geeignete Bewerber bemühen“, weiß Stephanie Padel. Nicht zuletzt, seitdem die Behörde eine Ausbildungsoffensive gestartet hat. Für ein positives Image sorgt da auch die aufwendige Antwort auf die so ungewöhnliche Flug-Botschaft. Dafür hat Stephanie Padel sogar die Zuckertüte von zu Hause mitgebracht, die sie vor drei Jahren ihrem eigenen Sohn gepackt hat.

Was die zwei Polizistinnen beeindruckt hat, war die liebevolle Aktion von Pauls Familie in Stahnsdorf. „Das ist so eine hübsche Idee für Einschulungsgrüße“, findet Stephanie Padel. Und die Worte, die Tante und Onkel für ihren „Pauli“ gefunden haben, kommen offensichtlich von Herzen. Sie schreiben unter anderem: „Bleib so cool wie du bist, mein Schatz.“

in einer dem Paket beigefügten Grußkarte antwortet Inspektionsleiter Wilhelm Borgert, dass man sich in der Dienststelle sehr über die ungewöhnliche Luftpost gefreut habe. „Auch die Bundespolizei wünscht Dir einen tollen Start in die Schule, viele neue Freunde und ganz viel Spaß beim Lernen“, schreibt er weiter und wünscht sich schließlich, dass Paul bald mit einem eigenen Brief antwortet. „Wir würden uns freuen, dich einmal kennenzulernen.“ Am Freitag brachte Stephanie Padel das Paket zur Poststelle und nun wartet sie mit Corinne Balkow auf Antwort.