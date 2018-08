Gerichte aus Mexiko, ein DJ aus Österreich

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Eine in diesem Jahr neu eingeführte Sommer-Veranstaltungsreihe findet am Dienstag ihren Abschluss. Zum vorerst letzten Mal heißt es im Seebad Mitte in Bad Saarow „Grill den DJ“. Von 17 bis 22 Uhr kann bei Musik und ausgefallenen Speisen gefeiert werden. Auch zu späterer Stunde geht es noch weiter, nur ist dann aus Lärmschutzgründen mit der Musik Schluss.

Von Hannes Luschnig und Kati Fahlisch, die in diesem Jahr mit der Beach Bar die Bewirtung des Strandes übernommen haben, stammt das Konzept. Wechselnde DJs legen bei freiem Eintritt Musik auf, wechselnde Köche bereiten immer wieder andere Gerichte zu. „Es kommt bisher super an bei den Leuten“, sagt Kati Fahlisch. Losgegangen sei es im Juli mit etwa 50 Besuchern, in den folgenden Wochen seien dann bis zu 200 Gäste herbeigeströmt.

Dass „Grill den DJ“ immer auf dienstags angesetzt wurde, ist kein Zufall. Dann hat das benachbarte Restaurant Seebad oberhalb des Strandes Ruhetag; das war aber nicht der einzige Grund für die ungewöhnliche Terminwahl, wie Kati Fahlisch sagt. „An den Wochenenden sind ohnehin immer viele Veranstaltungen. Daher wollten wir Einheimischen und Urlaubern auch ein Wochenprogramm anbieten.“

Für das Saisonfinale haben die Beach-Bar-Betreiber einen DJ aus Kärnten in Österreich engagiert. „The Mighty Mottle“ legt Strandmusik, Chillout-Klänge, Disco und House auf. Als Koch ist diesmal Tilo Strate im Einsatz. Der Seebad-Küchenchef, der durch die Fernseh-Kochshow „The Taste“ bekannt wurde, bereitet vor den Augen der Besucher extravagante mexikanische Speisen zu. „Es gibt Burritos, Agavenblätter, Heuschrecken und eine scharfe Sau mit Tequila und Kaktus“, kündigt er an. Unterstützt wird er am Grill von seinem ehemaligen The-Taste-Kollegen Jörg Thiele von der Kolonieschänke in Burg im Spreewald.(bs)