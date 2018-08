Sommer in Brandenburg - Uraufführung in Paretz

Wolfgang Balzer

Paretz Theater.land produziert gegenwärtig in Kooperation mit der Stiftung Paretz die Uraufführung des Theaterstückes „Sommer in Brandenburg“ nach dem gleichnamigen Roman von Urs Faes. Die Premiere findet am 31. August um 19.30 Uhr in der Paretzer Scheune statt. Neben den professionellen Schauspielern, wie Stella Maria Adorf und Aaron Altaras, wirken auch 18 Amateure aus dem Ort und der Region mit.

Sommer in Brandenburg erzählt von der berührenden Beziehung zweier Menschen in einer fast idyllisch anmutenden kleinen Welt. Mitten im Land Brandenburg werden in einem jüdischen Landgut jüdische Jugendliche auf ihre Ausreise nach Palästina vorbereitet (Hachschara). Die „Ausbildung“ umfasst unter anderem Landwirtschaft, Hebräisch, jüdische Kultur und Religionskunde, getragen von der utopischen Vision eines neuen Kollektivismus. 1938 treffen hier der junge Hamburger Ron und die junge Wienerin Lissy aufeinander. Zaghaft beginnt ihre erste große Liebe, fern der eigenen Heimat, mit Blick auf eine neue Zukunft in Palästina, aber auch unter zunehmenden Bedrohungen durch das NS-Regime.

Rund um das Hachschara-Zentrum wird der NS-Terror immer lauter. Pöbeleien, Ausgrenzungen und Repressalien nehmen zu. Die Genehmigung, eine Ausreise zu bekommen, wird immer schwieriger. So sehr man Lissy und Ron ein friedliches und gemeinsames Leben – ein „Happy-End“ – wünscht, so sehr nimmt die Gewissheit zu, dass ihnen und vielen anderen diese Zukunft brutal zerstört wird.

Der Roman von Urs Faes basiert auf wahren Begebenheiten, die der Autor umfangreich recherchierte. Theater.land will mit dieser Inszenierung ein bisher wenig bekanntes Kapitel der jüdischen und brandenburgischen Geschichte im Nationalsozialismus in den Fokus einer breiten überregionalen Aufmerksamkeit rücken. Boris von Poser inszeniert deutschlandweit an Theatern und hat für „Sommer in Brandenburg“ die Regie übernommen.

Nach der bereits ausverkauften Premiere am 31. August folgen weitere Vorstellungen am 1. September um 19.30 Uhr, am 2. September um 16 Uhr, und am 7. und 8. September jeweils um 19.30 Uhr.