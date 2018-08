Autoclubs richten Oldtimer-Treffen in Kremmen aus

Hofft auf Sonne: Oranienburger Alexander Tiesler will mit seinem BMW 327 an der Ausfahrt teilnehmen. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Sonne muss schon mitspielen, damit Alexander Tiesler mit seinem BMW 327 Cabriolet an der Oldtimerschau am 2. September in Kremmen teilnimmt. Der Tourensportwagen, Baujahr 1952, mit offenem Verdeck ist seit mehr als 30 Jahren Bestandteil der Tieslers. „Er ist ein Familienmitglied“, so der 48-jährige Oranienburger. „Mein Vater hat ihn 1984.erworben. In den 1990er-Jahren haben wir ihn in den Zustand gebracht, in dem er heute ist.“ Er wird gefahren, ist in Bewegung. Kleine Gebrauchsspuren – Patina genannt – gebe es immer wieder mal.

Alexander Tiesler ist eines von rund 30 Mitgliedern des vor zehn Jahren gegründeten Oldtimerclubs Oberhavel. Zusammen mit dem VW-Käfer-Club Oranienburg organisieren die Mobilfreunde zum dritten Mal das Oldtimertreffen auf dem Kremmener Spargelhof, der Mitveranstalter ist. Beginn ist um 10 Uhr am kommenden Sonntag. „Wir können bisher auf große Erfolge zurückblicken“, sagt Käfer-Chef Hermann Zimmermann. 2016 zählte er knapp 200 Teilnehmer, im vorigen Jahr waren es schon fast doppelt so viele.

„Das Highlight wird die Ausfahrt sein“, blickt Beate Gebauer, im Spargelhof zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, voraus. Der Oldtimer-Korso startet gegen 15 Uhr und dreht seine Runde durchs Scheunenviertel. Zimmermann verspricht die ganze Bandbreite an Nachkriegsfahrzeugen. Welche Modelle genau? Darauf will er sich nicht festlegen. „Es wäre ein Blick in die Glaskugel.“

Einige DDR-Produktionen könnten aber unter den Autos zu finden sein, Motorräder ebenso – und natürlich jede Menge Käfer. „Wir wollen die Vielseitigkeit alter Autos zeigen“, ergänzt Mercedes-Fan Falk Bernikas, Chef des Oldtimerclubs. Die Symbiose mit dem zeitgleich stattfindenden Erntefest sei ideal. Beide Veranstaltungen ergänzen sich. Auto-Freaks können sich an Jahrzehnte alten Maschinen erfreuen, während die eher weniger interessierten Partner das Erntefest besuchen.

In erste Linie biete das Oldtimer-Treffen laut Hermann Zimmermann – seinen Käfer-Club gibt es seit 1990 – Gelegenheiten des Austausches für Liebhaber alter Modelle. „Es werden jede Menge Benzingespräche geführt.“ Der Käfer-Freund beschreibt, was Besucher erwartet folgendermaßen: „Ein Museum auf Rädern.“

Wer sich seinen letzten Musuemsbesuch in Erinnerung ruft, wird feststellen: So ein Wissens-Input macht hungrig. Neu in diesem Jahr ist: „Wir werden an diesem Sonntag Gastronomie anbieten“, schickt Beate Gebauer vom Spargelhof vorweg. Zeitlich soll an diesem Tag die Kürbis-Saison Anlauf nehmen. Die Gewächse kommen aus dem Partnerbetrieb in Klaistow.

Am Ernteumzug tags zuvor nimmt der Hof ebenfalls teil: in der Bierkutsche von Olaf Peter aus Gransee. „Es gibt Freibier“, so Gebauer. In der Spargelscheune richtet der Hohenbrucher Koch Christian Haferkorn einen Apfelschälwettbewerb aus.

Klingt alles nach einem perfekten Wochenend-Plan. „Es darf nur nicht regnen“, sagt Alexander Tiesler mit Blick auf sein blaues Cabriolet.