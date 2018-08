Harnekoper mehrheitlich gegen Neubau

Nadja Voigt

Harnekop (MOZ) Um nichts geringes als die Zukunft der Baracke in Harnekop – und damit um die Zukunft des vielfältigen Vereinslebens im Ort ging es auf der jüngsten Bürgerversammlung. Dazu hatten der Amtsdirektor und die Gemeinde Prötzel in das Bürgerhaus eingeladen. Es gilt seit langem als stark renovierungsbedürftig – aber auch als Kernstück gemeindlichen Lebens.

Die Gemengelage ist komplex, wie Amtsdirektor Karsten Birkholz, den anwesenden Bürgern ausführte: Der Bau hat seine besten Jahre lange hinter sich, die Toiletten sind so wenig zeitgemäß wie die Energiebilanz. Auch das Dach ist undicht. Deshalb gab es jüngst den Vorschlag aus dem Bauamt, einen Neubau für die Vereine aber auch die Feuerwehr und die Bürger in der Nähe des Bahnhofs Sternebeck und damit auf halber Strecke zwischen den beiden Orten zu errichten. Dagegen sprachen sich jedoch schon die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus. Sie präferieren einen Ausbau ihrer bescheidenen Örtlichkeiten in Sternebeck. Dort kann derzeit nicht einmal das Löschfahrzeug vernünftig ein- und ausparken. Und dennoch wollen die Brandschützer an ihrem Objekt festhalten. So geht es auch der Mehrheit der Harnekoper mit ihrer zentral am Dorfanger gelegenen Baracke. „Sie war immer der Mittelpunkt. Wenn die Baracke weg ist, stirbt das Vereinsleben“, prophezeite Carola Damaszek. Wie für viele im Dorf sei das zugegebenermaßen in die Jahre gekommene Gemeindehaus ihre Heimat und hätte einen hohen emotionalen Wert.

Nicole Galle, Vorsitzende des örtlichen Karneval-Vereins, der über 70 Mitglieder zählt, zeigte sich froh über die gemeinschaftliche Nutzung. Und sicher wäre es schön, einen Saal für Auftritte hier im Dorf zu haben, so Nicole Galle. Allerdings nicht um den Preis, woanders hinziehen zu müssen. Sie sprach sich für einen Ersatzneubau an Ort und Stelle aus. Sie hob vor allem die zentrale Lage im Dorf hervor, zudem gebe es Parkplätze und den Spielplatz. Annette Hirseland vom Kirchenverein machte zudem deutlich, dass die Toiletten in unmittelbarer Nähe zur Kirche und die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, an einem neuen Standort verloren gingen. „Wir haben das Schloss in Prötzel, lange Jahre unser kulturelles Zentrum, verloren“, mahnte der Prötzeler Olaf Kaupat. Seither lebten die Vereine dort nebeneinander her. „Wenn sie den Standort hier verlieren, dann brechen die Vereine auseinander“, prophezeite der Gemeindevertreter.