Temnitztal will EGT-Anteile verkaufen

Lindow (MOZ) Die Gemeinde Temnitztal möchte ihre Anteile an der Entwicklungsgesellschaft Temnitzpark (EGT) verkaufen. Diese vermarktet das Gewerbegebiet, das aufgrund der Flächengröße und der guten Autobahnanbindung zu den besten Gewerbegrundstücken im Landkreis zählt.

Warum der Vorstoß gerade jetzt kommt, möchte Wildbergs stellvertretender Bürgermeister, Michael Mann, der den Antrag gestellt hat, nicht verraten. „Die zukünftige Zusammenarbeit mit der EGT ist für die Gemeinde nicht machbar“, begründete er seinen Vorstoß am Freitag knapp. Ob damit eine mögliche finanzielle Beteiligung der Gemeinde an kommenden Investitionen oder aber die Zusammenarbeit mit der ehemaligen Temnitzer Amtsdirektorin Susanne Dorn ist, die noch immer Geschäftsführerin der EGT ist, wollte er nicht sagen. Ausführlicher möchte Mann auf die Hintergründe am kommenden Donnerstag bei der Sitzung der Temnitztaler Gemeindevertreter Wildberg eingehen. Geplant ist, die Anteile zuerst den Mitgesellschaftern anzubieten. Sollten diese kein Interesse haben, werden die Anteile Dritten zum Kauf angeboten.

Temnitztal gehören 24,6 Prozent der EGT. Der Wunsch, diese Anteile zu verkaufen, ist nicht gänzlich neu. Vor allem durch das jahrelange Insolvenzverfahren der Gesellschaft hatte es derartige Stimmen immer wieder gegeben. Die EGT war 1991 gegründet worden, um sich um die Erschließung und die Vermarktung des 109 Hektar großen Gebiets zu kümmern. Gesellschafter waren die Gemeinden Walsleben, Dabergotz, Storbeck-Frankendorf, Temnitztal, Märkisch Linden und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der Ende 2013 seine Anteile auf die restlichen Gesellschafter übertrug. 1998 wurde ein Vollstreckungsverfahren für die Firma eröffnet. Seinerzeit beliefen sich die Gläubigerforderungen auf 20,6 Millionen Euro. Immer wieder gab es in den Folgejahren Versuche, das Insolvenzverfahren zu beenden.

Doch richtig Schwung kam erst in die Sache, als 2011 der Vorschlag gemacht wurde, dass die Gesellschafter Verwalter- und Gerichtskosten in Höhe von rund 250 000 Euro begleichen. Im Gegenzug sollten die Gläubiger zu 50 Prozent an den Gewinnen der EGT beteiligt werden. Dabergotz zahlte damals rund 42 000 Euro, Märkisch Linden etwa 104 000 Euro, Storbeck-Frankendorf zirka 6 000 Euro, Temnitztal rund 62 000 Euro und Walsleben etwa 36 000 Euro. Geändert werden sollte damals auch die Verteilung der Gewerbesteuer-Einnahmen, die zuvor zum großen Teil in Märkisch Linden geblieben waren.

Mit dem Abschluss der Insolvenz sollte es nun vorwärts gehen. Mehrfach wurde dem Areal seitdem ein hohes Potenzial bescheinigt. Doch dafür sind offenbar noch einmal einige Investitionen notwendig. Ob diese der Grund für den Antrag Temnitztals sind, wird sich bei der Sitzung der Gemeindevertretung zeigen, die am 30. August um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Wildberg beginnt.