Angeschnallt für Bremsmanöver

Jörn Tornow

Friedland (MOZ) Die Kinder der ersten Klasse der Grundschule Friedland haben am Freitag gelernt, wie man sich im Schulbus richtig verhält. Dazu zählten Sitzproben mit Anschnallen und das korrekte Verhalten an der Haltestelle sowie im Bus. „Mir hat der Bremstest am besten gefallen“, schwärmte die Erstklässlerin Lucy. Busfahrer Rainer Mauske von der Busverkehr Oder-Spree GmbH hatte, nachdem alle Kinder angeschnallt waren, den Bus zweimal bei 20 Kilometer pro Stunde abgebremst. Bei allen beiden Bremsmanövern lachten die Kinder ganz aufgeregt. Beim ersten Bremstest ist Bodo, die Handpuppe von Polizistin Liane Scheller, vom Sitz gerutscht. Bodo war beim zweiten Bremsmanöver angeschnallt und daher passierte auch nichts.

„Die Handpuppe Bodo ist bei den Kindern beliebt“, sagte Liane Scheller, die die Präventionsarbeit für die Polizeiinspektion Oder-Spree macht. Mit der Puppe könne sie den Kindern am besten erklären, dass man nicht vor oder hinter dem Bus die Straße überqueren darf und man stattdessen warten sollte, bis der Bus wegfährt. Weiterhin erklärte sie, dass man im Bus den Rucksack vom Rücken nehmen sollte und dass man sich anschnallen muss, sofern Gurte da sind. Die Polizistin hat den Kindern auch erklärt, dass sie Sachbeschädigungen im Bus dem Fahrer melden sollten: „Das ist kein Petzen.“

Als die Grundschüler der Reihe nach in den Bus einstiegen, grüßten sie den Busfahrer und der grüßte 24 Mal zurück. Busfahrer Rainer Mauske stellten die Kinder auch viele Fragen. Sie wollten wissen, wofür der Handfeger da ist, warum eine Plüschkuh im Cockpit liegt und wie schwer der Bus ist. Der Bus wiegt 10 Tonnen, wenn er leer ist, erfuhren die Kinder.

Warum man den Schulranzen nicht achtlos am Straßenrand liegen lassen sollte, führten Polizistin Liane Scheller und Busfahrer Rainer Mauske den Kindern auch vor: Die Stoßstange des Busses hat die Schultasche umgestoßen und dann eingeklemmt. Liane Scheller ist im ganzen Landkreis Oder-Spree unterwegs und deckt neben der Busschule auch andere Präventionsthemen, wie das Verhalten mit fremden Personen, ab. (jt)