Bauchkribbeln ist inklusive

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine Stadt ist wieder auf den Beinen – drei Tage lang wird in Eisenhüttenstadt gefeiert. Am Freitagabend wurde das 19. Stadtfest mit einem Lichterzug eröffnet. Für Frank Balzer ist es das erste Stadtfest, das er als Bürgermeister erlebt.

„Ja, ich bin ein wenig aufgeregt“, gibt Frank Balzer wenige Stunden vor der Eröffnung des Stadtfestes zu. Erstmals wird er dort als Bürgermeister auftreten. Sein Wahlslogan „Mehr miteinander“ soll sich auch auf der Partymeile widerspiegeln. Doch Punkt 18.Uhr ist die Souveränität zurückgekehrt. Da ist er es, der das Bierfass im Hütte-Treff anzapft. Ein besonderes Bierfass. Aus Saarlouis. Die Premiere glückt – im Beisein seines Amtskollegen aus Saarlouis, der sich ums zweite Fass kümmert. Nach und nach füllt sich das Areal am Freitagabend, zum Lichterzug herrscht bereits Gedränge.

„Wir haben das Programm hier selbst gemacht“, sagt Martina Harz von der Stadtverwaltung mit Blick auf den Hütte-Treff. Was dort bis Sonntag gezeigt wird, soll einen Querschnitt abbilden, von dem was Eisenhüttenstadt an Kultur – vor allem im kleinen Rahmen – zu bieten hat.

Während der Hütte-Treff, das Zelt von Arcelor-Mittal, der große Sandkasten und die Hauptbühne wieder dort zu finden sind, wo sie sie schon immer standen, gibt es in der Lindenallee und in der Beeskower Straße auch einige Veränderungen und Neuigkeiten. Die Mittelalter-Truppe „Cocolorus Budenzauber“ von Dietmar Frick beispielsweise ist umgezogen und im vorderen Bereich der Lindenallee zu finden. Der Grund? Cocolorus hat mehr Platz gebraucht. Mehrere Buden, ein großes Holzschiff, Märchen und Musik haben die Gaukler im Gepäck. „Wir wollen Vollgas geben“, verspricht Frick. Ihm und den anderen habe es im Vorjahr so viel Spaß in Eisenhüttenstadt gemacht, dass sie wiederkommen wollten. „Wir möchten hier richtig einsteigen. Auf Eintagsfliegen habe ich keine Lust mehr.“

Erstmals dabei ist Matthieu Martnes. Der Niederländer verkauft mit seinem Team echte holländische Pommes Frittes, die werden aus frischen Kartoffeln gemacht und im Gegensatz zu den gängigen zweimal frittiert. An Imbissbuden mangelt es auch in diesem Jahr nicht – für jeden Geschmack sollte sich etwas finden lassen. Und auch die Fahrgeschäfte locken. Vor allem das Riesenrad: 38 Meter hoch, mit 26 Gondeln bietet einen super Blick über das Festareal. Es steht gegenüber von der Hauptbühne, wo in diesem Jahr nach Marusha und Westbam am Freitag, noch Lotte und Renft, aber auch lokale Stars und Sternchen für Stimmung sorgen werden.

Damit alles friedlich bleibt, sind zahlreiche Sicherheitskräfte der Lausitzer Firma SSK im Einsatz – insgesamt 80 an der Zahl, die zeitlich versetzt übers Gelände laufen und auch das Recht haben, Taschen zu kontrollieren. Wer Erste Hilfe braucht, findet diese bei den Einsatzkräften von Paramedic, die am Busbahnhof ihre Zentrale haben.