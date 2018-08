Neunjähriger bei Unfall verletzt

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Ein neunjähriger Radfahrer ist am Freitag von einem Lkw mit Anhänger zur Seite gedrängt worden und gestürzt. Der Unfall geschah gegen 7.40 Uhr in der Ethel- und Julius-Rosenberg-Straße, also auf der Ortsdurchfahrt. Der Lkw-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern setzte seinen Weg fort. Der Junge musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden. Die Polizei geht gegenwärtig einem Verdacht der Verkehrsunfallflucht nach. Eine genauere Angabe zum Ort des Geschehens und zur Straßenseite lag der Pressestelle nicht vor. Kriminalisten haben die Ermittlungen übernommen.(je)