Gehen, das ist Technik und Ausdauer

Silvia Passow

Falkensee (MOZ) Seinen Wohnsitz hat Nils Brembach noch immer in Falkensee, auch wenn der 25-Jährige nur selten zu Hause ist. Training und viele Reisen bestimmen seinen Alltag. „In diesem Jahr war ich ungefähr viereinhalb Monate unterwegs“, sagt er im Interview. Südafrika, Mexiko, Mallorca, China, Bulgarien. Brembachs zweiter Lebensmittelpunkt, neben Falkensee, ist Potsdam. Der Sportsoldat Brembach trainiert hier. Brembach ist (noch nicht) verheiratet und ist gerade im Studium zum Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Maschinenbau.

Brembach hat bereits einige Wettkämpfe gewonnen. Unter anderen war er 2013, 2014 und 2018 Deutscher Hallenmeister im 5.000 m Gehen, 2015 Deutscher Meister im 20 km Gehen, 2017 zweiter, 2018 Vierter. Er nahm an den Weltmeisterschaften 2015 und 2017 teil, ebenso an Olympia 2016. 2017 war er mit seinem Team zweiter im Europacup. Für BRAWO erzählt er im Interview von seiner sportlichen Laufbahn und wie er überhaupt zum Gehen kam.

Ja, danke. Das sind schon so rund 15 Stundenkilometer im Durchschnitt.

Ich habe früher auch darüber geschmunzelt, irgendwann habe ich es dann aber selber versucht. Tatsächlich steckt viel Arbeit hinter, wir trainieren regelmäßig, da kommen in der Woche schon mal 200 km Gehen zustande. Dazu kommen dann noch Athletik und Krafttraining. In den Wintermonaten reisen wir dafür an Orte außerhalb Europas um dort zu trainieren, in Höhenlagen über 2000 Meter. Viel zu sehen bekommt man da leider nicht, wir sind ja zum Arbeiten dort.

Meine Sportanfänge liegen bei Blau-Gelb-Falkensee im Fußball. Mit knapp zehn Jahren bin ich zur Leichtathletik gekommen. Ich war beim TSV Falkensee, habe da unter Dorit Tscherner trainiert. Eine ausgezeichnete Trainerin.

Ich war schon beim Fußball sehr schnell. In der Leichtathletik hat sich gezeigt, dass ich auch weitere Strecken wie die 1.000 Meter laufen konnte. Ich habe dann, mehr so aus Jux und Dollerei, bei der Sportschulsichtung in Potsdam mitgemacht. Ich kam dann, zu meiner eigenen Überraschung, in die engere Auswahl. Dann habe ich mir schon mal, so als elfjähriger Junge Gedanken gemacht, was eine Sportschule bedeuten würde. Ich war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht so lange mit der Leichtathletik beschäftigt. Aber offenbar habe ich mich ganz gut angestellt. Und so wurde ich dann 2005 nach der Grundschule in die Sportschule Potsdam, mit angeschlossenen Internat, eingeschult. Bis 2010 blieb mein Durchbruch zur deutscher Spitze als Laufender leider aus und ich begann den Leistungssport für mich in Frage zu stellen. Daraufhin habe ich mich umgesehen und mir gedacht, da Potsdam auch ein großer Geher-Stützpunkt ist, wirf deine eigenen Vorurteile mal ab und ich habe das Gehen ausprobiert und fand es total spannend. Es ist ja nicht wie Laufen, nur Ausdauer und nochmal Ausdauer. Es ist auch ganz viel Technik.

Der Reiz liegt für mich tatsächlich in der Mischung aus Technik und Ausdauer und in der Tatsache, dass man bis zum Schluss, bis zum letzten Meter, auch noch technisch belangt werden kann, indem man disqualifiziert wird.

Wenn gelaufen wird, statt gegangen. Es gibt zwei Regeln beim Gehen: Zum ersten darf es keinen sichtbaren Verlust an Bodenkontakt geben. Zum anderen muss das vordere Bein, welches gerade aufsetzt, ein durchgestrecktes Knie haben. Um den Schritt hier noch länger zu machen, wird die Hüfte gedreht und dadurch kommt es dann auch zum Hintern wackeln.

Jetzt ist erst einmal Urlaub. Im November muss ich als Sportsoldat zum Bundeswehrlehrgang. Und dann in die Vorbereitung für das nächste Jahr. 2019 wird für uns Leichtathleten ein besonderes Jahr. Sonst liegen unsere Wettkampfhöhepunkte Anfang August. Im nächsten Jahr wird die Weltmeisterschaft in Doha stattfinden. Wegen der Hitze werden wir dann erst im Oktober den Saisonhöhepunkt haben. Das macht die Saison sehr lang. Es stehen weiterhin Europa-Cup und Deutsche Meisterschaft an. Beim Europa-Cup wollen wir natürlich sehr gute Ergebnisse holen, in der Mannschaft hätten wir durchaus das Potenzial, das beste Team zu stellen.

Das ist das langfristige Ziel. In Rio war ich mit meinem achtunddreißigsten Platz nicht wirklich zufrieden. In Tokio will ich mein Ergebnis deutlich verbessern.