Drei Theater werben um mehr Publikum

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die neue Theatersaison an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt hält elf Premieren für das Publikum bereit. Davon allein drei im September. Die Proben laufen auf Hochtouren. Außerdem will das Schwedter Theater die Zusammenarbeit mit polnischen Künstlern verstärken.

Die neue Spielzeit hat mit einer Krankheit begonnen. Der für die deutsch-polnische Komödie „Ein Knochenjob“ vorgesehene Gastregisseur Frank Voigtmann fällt längere Zeit aus. Deshalb hat Schauspieldirektor André Nicke die Regie übernommen. Er steht im Stoff. Schließlich hat er es sich zum Ziel gesetzt, am Schwedter Theater verstärkt osteuropäische Dramatik auf die Bühne zu bringen. „Ein Knochenjob“ ist in dieser Richtung zu sehen. „Das ist keine oberflächliche Komödie, sondern eine, die Substanz hat“, ist André Nicke überzeugt. „In diesem Stück kommt das Lachen aus dem Schmerz.“

Ausgewählte Vorstellungen von „Ein Knochenjob“ wollen die Schwedter Theaterleute zweisprachig aufführen. Das heißt, dass manche Vorstellungen mit polnischen Untertiteln versehen werden. Die notwendige Technik wird angeschafft. Das Geld dafür kommt aus einer Förderung für das deutsch-polnische Theaternetzwerk. Die Uckermärkischen Bühnen, die Oper im Schloss Stettin und das Theater Vorpommern machen in diesem Netzwerk gemeinsame Sache.

Ihr Ziel ist es, die drei Einrichtungen künstlerisch und technisch zu qualifizieren, um mehr Publikum zu gewinnen und so den Fortbestand ihrer Häuser zu sichern. Geplant sind gemeinsame Produktionen und Gastspiele mit Inhalten, die die Zuschauer auf beiden Seiten der Grenze interessieren.

Doch ehe überhaupt an Proben für die Schauspieler gedacht werden konnte, mussten die Intendanten aller drei Bühnenhäuser andere praktische Fragen klären. „Welches Motto wählen wir für unsere Arbeit? Mit welchem Logo werben wir? Und wie regeln wir den Ticketverkauf in Polen, wo es doch dort keinen Euro gibt?“ Diese Fragen benennt André Nicke als Beispiel. Alles das ist jetzt geklärt.

Das erste Netzwerkprojekt in Schwedt war das Familienmusical „Die Schatzinsel“. Es hatte am 9. Juni Premiere und war begeistert von den Zuschauern aufgenommen worden. Das Theater Vorpommern lädt vom 12. bis 14. Oktober zur ersten Ausgabe der Deutsch-Polnischen Theatertage in Stralsund ein. Dort kann das Publikum Inszenierungen der drei Partnertheater an einem Ort erleben. Die Schwedter führen dann ihre neue Produktion „Ein Knochenjob“ auf.

Parallel zu den Proben für Neues frischen die Schauspieler ihre Texte für laufende Produktionen auf. So zum Beispiel für „Die Schatzinsel“ auf der Odertalbühne. Sie steht bis zum 1. September noch dreimal auf dem Spielplan. Eine große Produktion für die ganze Familie und für deutsche und polnische Zuschauer wird auch das neue Weihnachtsmärchen. Es heißt in diesem Jahr „Die verzauberten Brüder“ und hat am 21. November Premiere im großen Saal.