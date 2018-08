Leegebruch kämpft gegen Industriegebiet in Oberkrämer

Friedhelm Brennecke

Leegebruch/Oberkrämer (MOZ) Leegebruchs Gemeindevertreter sind sauer. Sie ärgern sich über einen Bebauungsplan der Gemeinde Oberkrämer. Der sieht vor, ein rund fünf Hektar großes Gelände an der Veltener Straße als Industriegebiet auszuweisen. Die Fläche schließt sich nahtlos an das Gewerbe- und Industriegebiet Germendorf an, gehört aber zur Gemarkung Bärenklau und damit zur Gemeinde Oberkrämer, informierte Bauamtsleiter Norman Kabuß die Gemeindevertreter in deren jüngster Sitzung über das Vorhaben.

Ziel des B-Plans Nr. 60 „Industriegebiet an der Gewerbestraße Germendorf“ ist es, für die beiden dort angesiedelten Unternehmen verbindliches Planungsrecht durch die Festsetzung eines Industriegebietes zu schaffen. Die Gemeindevertretung Oberkrämer hatte die Aufstellung des B-Plans am 29. Juni 2017 beschlossen. Zur Beteiligung der Öffentlichkeit liegt der Plan noch bis 31. August im Bürgersaal der Gemeindeverwaltung Oberkrämer in Eichstädt aus. In dieser Zeit kann jedermann dazu Stellung beziehen, Bedenken vortragen und Hinweise geben.

Auf der nördlichen Teilfläche des Geländes betrieb die Firma M-Asphalt bis Ende 2014 eine Asphaltmischanlage. Sie will dort künftig Asphaltrecycling und ähnliche Straßenbaustoffe lagern sowie einen mobilen Granulator mit einer Tagesleistung von zehn Tonnen betreiben. Auf der südlichen Teilfläche werden Baustoffe gelagert und für die Rückgewinnung verarbeitet. Das Unternehmen Wilhelm setzt dazu Brecher- und Siebanlagen ein.

Immerhin 400 Tonnen Schüttgüter sollten dort täglich verarbeitet, bis zu 20 000 Tonnen Mineralstoffe und bis zu 100 000 Tonnen Asphalt gelagert werden. Betriebszeiten sind von 6 bis 22 Uhr. Interessenkonflikte, so heißt es in der Begründung zum B-Plan, mit der umliegenden Wohnbebauung bestünden nicht.

Das sehen die Leegebrucher völlig anders. Die Gemeinde werde der Hauptleidtragende dieses Industriegebiets sein, denn sie liege in der Hauptwindrichtung und mit einem Abstand von nicht mal 600 Metern am dichtesten an dem Gelände, von dem eine enorme Staub- und Lärmentwicklung ausgehen werde. „Derartige Anlagen haben so dicht an Wohngebieten nichts zu suchen“, sagte Frank Zachrau (CDU). Angesichts der Tonnagen, die dort umgeschlagen werden sollen, sei auch fast mit einer Verdreifachung des Lkw-Aufkommens zu rechnen, so Zachrau. „Die Oberkrämer Kollegen haben offenbar nur Dollarzeichen im Auge, wenn sie uns solche Anlagen vor die Nase setzen wollen“, kritisierte Bernd Fischer (HGBV). Leegebruch müsse alles unternehmen, damit dort kein Industriegebiet ausgewiesen werde, so die Forderung. „Wir werden eine entsprechende Stellungnahme, die ein Fachbüro für uns vorbereitet, gegenüber der Gemeinde Oberkrämer abgeben“, versicherte der amtierende Bürgermeister Martin Rother.