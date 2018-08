Tilman Trebs

Mildenberg (MOZ) Mehr als 100 Experten haben am Freitag bei den traditionellen Oberhaveler Verkehrsgesprächen im Ziegeleipark Mildenberg über die Zukunft des Nahverkehrs gesprochen. Themen waren unter anderem Mobilitätskonzepte in Zeiten der Digitalisierung.

Gastgeber Klaus-Peter Fischer von der Oberhavel Holding lud die Teilnehmer am Rande der nicht öffentlichen Konferenz zu Testfahrten in einem autonom fahrenden Bus ein, der bereits auf dem Campus der Berliner Charité verkehrt. Die OVG plant in Gransee ein Pilotprojekt, um den Einsatz selbstfahrender Busse zu testen. Dort sollen die Fahrzeuge zwischen Bahnhof und Innenstadt pendeln.