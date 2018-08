Die Logistik ist entscheidend

Yannik Oppenborn, Abteilungsleiter Pflanzenbau in seiner Agrargenossenschaft, steht vor seinem Traktor. Oppenborn war einer der freiwilligen Helfer bei dem Kampf gegen die Flammen bei den Waldbrände in Brandenburg. © Foto: dpa/Rochus Görgen

dpa

Treuenbrietzen (dpa) Als Held mag er sich nicht bezeichnen. Doch ohne freiwillige Helfer wie Yannik Oppenborn wäre der Kampf gegen die Flammen aussichtslos. Bereits seit Donnerstag ist der 26-jährige aus einer Agrargenossenschaft in Kloster Lehnin mit seinem großen Traktor und einem 18 000 Liter fassenden Gülleanhänger im Kampf gegen das Flammeninferno bei Treuenbrietzen südwestlich von Berlin im Einsatz. „Wir fahren das Wasser für den Löschpanzer“, sagt Oppenborn.

Aus einem Tiefbrunnen pumpt die Freiwillige Feuerwehr mit großen Maschinen Wasser in seinen Tank, dann geht es zur Einsatzstelle mitten im Wald. Eigentlich ist der aus Hannover stammende 26-Jährige der Abteilungsleiter Pflanzenbau in seiner etwa 40 Mitarbeiter zählenden Agrargenossenschaft. Doch der Landkreis hatte von früheren Bränden schon seine Telefonnummer parat – und fragte ihn gleich an.

Eine Bezahlung gibt es nicht, nur die Unkosten für den massig Diesel fressenden Traktor zahlt der Landkreis. „Wenn man in die entsetzten Gesichter gesehen hat und die Dankbarkeit sieht, ist das Belohnung genug“, sagt Oppenborn. Und er weiß, dass ein Waldbrand auch mal ihn treffen könnte, auch wenn er kein eigenes Haus im Wald hat. „Man hofft, dass man nicht selbst mal betroffen ist.“

So wie Oppenborn sind am Wochenende zahllose Helfer unterwegs. Dazu gehören Lastwagenfahrer, die große Metallcontainer, wie sie sonst für Bauschutt genutzt werden, alle paar 100 Meter entlang einer Straßen mitten durch den Wald aufstellen. Sie dienen als Zwischenlager für Wasser, damit die Löschfahrzeuge keine großen Wege fahren müssen. Andere sorgen mit Tanklastzügen für Kraftstoff. Techniker bauen Sendemasten auf – und plötzlich ist auch mitten im Wald bester LTE-Empfang möglich.

Viele, fast schon zu viele, wollen sich mit Süßigkeiten bei den Helfern bedanken. So wird eine Anwohnerin barsch von Wachpolizisten abgewiesen, als sie mit ihrem Wagen voller Bananen und Getränke auf den Parkplatz der Einsatzzentrale will. „Ich schmeiß die Sachen sonst hier auf die Straße“, schimpft sie. Schließlich schleppt sie die Geschenke zu Fuß zu den Helfern. Später entscheidet die Führung des Einsatzes, in einem Krankenhaus für die Mitarbeiter geordertes Essen wieder abzubestellen – die Anwohner haben schon mehr als genug gebracht.

Was Helfer wie Anwohner am Wochenende umtreibt, ist indes die Frage, wie es zu dem verheerenden Brand überhaupt kommen konnte. Bereits früh äußerte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Verdacht der Brandstiftung. Nicht nur, dass das Feuer an drei Stellen zeitgleich ausbrach, deute darauf hin. Details will er aber nicht nennen. „Es sieht ganz danach aus“, meint auch Traktorfahrer Oppenborn. Hat irgendein Spinner gezündelt? „Man will sowas nicht hoffen“, sagt der 26-Jährige, bevor er eilig wieder in seinen Traktor klettert.