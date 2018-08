Woidke will nach Expertenbericht über Zukunft von Golze entscheiden

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hat sein bisheriges Festhalten an der im Pharmaskandal unter Druck stehenden Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) verteidigt. „Für mich gilt immer: erst die notwendigen Erkenntnisse und dann klar entscheiden“, sagte Woidke. Am Dienstag will das Kabinett über einen Expertenbericht zu dem Skandal beraten.

„Wir nehmen uns die Zeit, die Rolle von Frau Golze und ihrer Staatssekretärin zu beurteilen, wenn der erste Bericht der Kommission vorliegt. Es ist vorgesehen, dass Frau Golze dazu am Dienstag im Kabinett berichten wird“, sagte Woidke. Ein schneller Rauswurf von Golze, wie aus der Opposition gefordert, hätte dazu geführt, dass man einem Nachfolger erst Zeit zur Einarbeitung hätte geben müssen. „Der wichtigste Punkt ist, dass wir hier möglichst schnell Klarheit bekommen müssen über das, was dort wirklich gelaufen ist - und zwar im Interesse der Patientinnen und Patienten, die momentan in einer schwierigen Situation sind. Sie müssen im Mittelpunkt stehen“, sagte Woidke. „Ich habe Vertrauen in die Zusage von Frau Golze, dass sie versucht, diesen Skandal aufzuklären.“

Das Brandenburger Pharmaunternehmen Lunapharm soll jahrelang in Griechenland gestohlene Krebsmedikamente an Apotheken und Großhändler in mehreren Bundesländern vertrieben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen sieben Beschuldigte wegen erwerbsmäßiger Hehlerei und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Die Medikamentenaufsicht des Landes soll trotz früher Hinweise auf den illegalen Handel zunächst nicht durchgegriffen haben. Zwischenzeitlich wurde der Firma der Weiterbetrieb untersagt. Nach der Sitzung des Kabinetts am Dienstag will sich auch der Gesundheitsausschuss des Landtags in einer Sondersitzung unterrichten lassen.

Zu der in einem Jahr anstehenden Landtagswahl zeigte sich Woidke optimistisch - auch wenn er mit den aktuellen Umfragewerten nicht zufrieden sei. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr die Landtagswahl als stärkste Kraft gewinnen werden“, sagte Woidke. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Menschen deutlich machen können, dass wir das Land in den vergangenen Jahren sehr gut vorangebracht haben. Wir haben so gute Wirtschaftsdaten wie noch nie. Das Land ist erfolgreich, die Menschen sind stolz auf das, was sie erreicht haben.“

Die Regierung sei zudem in Bereichen unterwegs, die das Land stärker machten. Als Beispiel nannte er den Bereich Bildung. Dazu zähle die Verbesserung der Kita-Qualität, der Einstieg in die Beitragsfreiheit, die Einstellung zusätzlicher Lehrer oder die Verbesserung der Hochschulfinanzierung. „Dieser Bildungsbereich ist die gute Basis für die weitere Zukunft unseres Landes.“ Zudem werde in die Infrastruktur investiert. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in den letzten zehn Jahren so viele Baustellen im Land hatten. Eine Baustelle heißt neben dem Ärger für die Autofahrer aber auch immer, dass etwas neu gemacht wird und es voran geht.“

In der Debatte um die Zukunft der Braunkohleförderung forderte Woidke die Bundesregierung auf, zu zeigen, dass Klimaschutz nicht den wirtschaftlichen Niedergang einer Region bedeuten müsse. Sonst werde zum Beispiel auch in Polen gesagt: „Es zahlt sich nicht aus, wir müssen weiter an der Kohle festhalten.“ Die Verbindung, Klimaschutz bedeutet Arbeitsplatzverlust, müsse überwunden werden. „Wenn das nicht gelingt, wird es im zweifellos notwendigen Klimaschutz weltweit noch schwieriger, als es heute schon ist.“ Woidke: „Einen Strukturwandel können wir gestalten, ein Strukturbruch stürzt die Region in dauerhafte Probleme - und hilft dem Klimaschutz überhaupt nicht.“

Die jüngste Zusammenarbeit von CDU und Linkspartei auf kommunaler Ebene im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sehe er gelassen, sagte Woidke weiter. „Ich kenne beide Parteien sehr gut. Ich habe in einem Kabinett mit CDU-Kollegen gearbeitet, jetzt mit Kollegen von der Linkspartei.“ Aber eine Zusammenarbeit von CDU und Linke auf Landesebene sei mangels größerer Schnittmengen schwer vorstellbar. „Ich muss mir aber nicht den Kopf der anderen machen. Mir und der Brandenburger SPD geht es darum, die Landtagswahl klar zu gewinnen. Darauf konzentrieren wir uns.“

Auf einen möglichen Koalitionspartner der SPD wollte sich Woidke nicht festlegen. „Es gibt keinen Lieblingskoalitionspartner“, sagte Woidke. „Für mich kommt aber eines auf jeden Fall überhaupt nicht infrage: Gespräche mit Spaltern, Hetzern und Leuten, die eine große Nähe zu Rechtsextremen hatten oder haben, also mit der AfD, gibt es mit mir nicht.“