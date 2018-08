Gesetz bringt noch keine nennenswerten Effekte

dpa

Potsdam (dpa) Ein neues Gesetz sollte Carsharing-Angebote auch in Brandenburg fördern – nach fast einem Jahr gibt es dort offensichtlich noch keine nennenswerten Effekte. Das Gesetz soll es Carsharing-Anbietern unter anderem ermöglichen, Parkplätze in begehrten Innenstadtlagen günstig zu mieten oder zu kaufen und für ihre Kunden bereit zu stellen. Das Gesetz trat am 1. September 2017 in Kraft. Ein Grund, warum es im Land kaum umgesetzt wurde, ist, dass große Firmen wie „DriveNow“ oder „car2go“ lediglich im Berliner Stadtzentrum vertreten sind, weniger jedoch in den Randbezirken und überhaupt nicht in den Brandenburger Städten.

„Für diese Anbieter sind Metropolen ab 500 000 Einwohner interessant“, erklärte der Sprecher des Deutschen Carsharingverbands, Gunnar Nehrke. Firmen, die auch mittelgroße Städte im Fokus haben, würden dort oft nur Erfolg haben, wenn es bereits private Initiativen gebe. Diese sind nach Auskunft des Sprechers in Westdeutschland verbreiteter als in Ostdeutschland.

Das Landesinfrastrukturministerium in Potsdam sieht das Carsharing zwar als eine gute Komponente im Gesamtmobilitätskonzept in Verbindung mit Bus und Bahn, die Förderung obliege aber hauptsächlich den Kommunen, sagte ein Sprecher.

Die Landeshauptstadt Potsdam will dem auch nachkommen, wartet jedoch auf Ergänzungen des Gesetzes. „Die Umsetzung des Carsharing-Gesetzes kann noch nicht greifen, da nachgeordnete Rechtsverordnungen fehlen“, sagte Potsdams Stadtsprecherin Christine Hohmann. Auf Grundlage des Gesetzes könnten bei Bundesstraßen, die durch Orte führen, per Sondernutzungserlaubnis Carsharing-Stellplätze reserviert werden. Für die übrigen Straßen seien notwendige Rechtsgrundlagen aber noch nicht vorhanden. „Beispielsweise steht die Anpassung des Sondernutzungsartikels im Landesstraßengesetz noch aus“, erklärte die Sprecherin. Interesse am Carsharing in Potsdam gibt es laut Hohmann aber.

Mehr Sichtbarkeit und Interesse wünscht sich auch der Geschäftsführer der Stadtverkehrsgesellschaft in Frankfurt (Oder), Christian Kuke. Das Unternehmen ist seit drei Jahren Partner des Carsharing-Anbieters „app2drive“, der in Brandenburg an den Standorten Frankfurt (Oder) und Strausberg (Märkisch Oderland) jeweils zwei Fahrzeuge bereitstellt.

„Das Auto wird vielleicht zweimal im Monat genutzt“, berichtete Kuke. Es sei ein zusätzliches Angebot für Menschen, die auf ein eigenes Fahrzeug verzichten, stattdessen mit Bus und Bahn fahren - aber trotzdem mal eine größeren Einkauf erledigen wollen. Der Stellplatz liege jedoch etwas außerhalb. Eine kostengünstige Parkmöglichkeit in der Innenstadt wäre für den Geschäftsführer deshalb interessant, wie er sagt.

Die Stadt würde das Gesetz auch gerne umsetzen, verweist aber darauf, dass kaum mögliche Parkflächen in kommunaler Baulast an einer Ortsdurchfahrt einer Bundesstraße liegen würden. „Das Gesetz geht leider nicht weit genug und hilft den Kommunen nur wenig“, sagte ein Stadtsprecher.