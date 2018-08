Polizisten mehrfach angegriffen

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Vier Personen musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Oranienburg in Gewahrsam nehmen. Sie hatten Polizisten angegriffen. Zum einen handelte es sich um zwei Männer, die handgreiflich wurden, als ihre Identität überprüft werden sollte. Sie waren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angezeigt worden. Im zweiten Fall hatte eine 32-jährige Frau durch Winken einen Streifenwagen angehalten. Als die Beamten helfen wollten, trat die Frau unvermittelt gegen den Einsatzwagen. Daraufhin wurde sie von den Polizisten festgehalten. Das jedoch gefiel ihrem 30-jährigen Freund nicht. Er versuchte, die Frau zu befreien und griff die Beamten an. Es nutzte nichts. Die vier Personen wurden anschließend in den Gewahrsam der Polizeiinspektion Oberhavel gebracht. „Zum Glück verletzte sich bei den Einsätzen kein Beamter“, teilte Ivo Eismann von der Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit.