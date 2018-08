Lkw-Fahrer trinkt Korn am Steuer

Markus Kluge

Walsleben (MOZ) Die Autobahnpolizei hat am Freitagabend einen polnischen Lkw-Fahrer auf der Autobahn 24 aus dem Verkehr gezogen. Er war in Richtung Berlin unterwegs und gegen 20.40 Uhr bereits anderen Autofahrern durch seine unsichere Fahrweise in Schlangenlinien aufgefallen. Der Lkw verließ die Autobahn und fuhr auf einen Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Meyenburg und Pritzwalk. Die Polizei weckte und kontrollierte dort den 48-jährgen Fahrer gegen 21.20 Uhr, der sich bereits schlafen gelegt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,62 Promille. Im Fahrerhaus wurde zudem eine Flasche Korn gefunden, die bereits angebrochen war. Nach Auslesung des EG-Kontrollgerätes wurde der Fahrer zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurden zwei Blutproben entnommen.