Streit mit dem Messer ausgetragen

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) In der Unterkunft für Asylsuchende kam es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Bewohnern. Der Vater eines 13 Jahre alten Kindes missbilligte die Annäherung eines 26-Jährigen an das Kind. Zur Rede stellte er den 26-Jährigen mit einem Messer. In der weiteren Folge entriss der 26-Jährige dem Vater das Messer und griff ihn an. Dabei erlitt der Vater eine Schnittverletzung an der Hand. Durch schnelles Handeln der Polizei konnten beide Parteien getrennt werden. Der 26-Jährige wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Der Vater konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Für den 26-Jährigen wurde am Ende eine andere Unterkunft bereitgestellt.