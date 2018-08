Tausende Besucher bei Brandenburger Landesfest

dpa

Wittenberge (dpa) Gemeinsames Gebet und ein Bootsrennen zwischen Bürgermeistern und Landräten: 80 000 Menschen haben am Wochenende den Brandenburg-Tag in Wittenberge besucht. „Ich bin überwältigt von dem immensen Zuspruch, den dieses Landesfest erlebt hat“, sagte Bürgermeister Oliver Herrmann (parteilos). Für die Stadt und die Region sei das Landesfest ein unvergessliches Ereignis gewesen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte: „Wittenberge und die ganze Prignitz haben sich selbstbewusst präsentiert.“

Schon am Sonntagmorgen kamen die ersten Besucher bei einem ökumenischen Gottesdienst zur Predigt des Landesbischofs der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Markus Dröge. Anschließend begann der große Festumzug, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Rund 1300 Teilnehmer - darunter Sport- Tanz- und Musikvereine - zogen von der großen Bühne zwischen Bahnhof und Elbufer durch die Straßen. Zur großen Lasershow und anschließendem Feuerwerk am Vorabend kamen rund 45 000 Besucher, wie es hieß.

Unter dem Motto „Leinen Los zum Landesfest“ war Mittelpunkt des Landfestes das Leben am und mit dem Wasser. Zahlreiche Wassersportangebote wie Kanufahren und „Stand Up Paddling“ standen auf dem Programm. Bein Bootsrennen zwischen Bürgermeistern und Landräten traten rund 15 Kandidaten aus dem ganzen Land gegeneinander an. Sieger wurde die Prignitzstadt Meyenburg.