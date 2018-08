Viehweide wird Bolzplatz

Wolfgang Balzer

Quermathen Fast 20 Kinder leben im Groß Behnitzer Ortsteil Quermathen und es werden mehr. Was ihnen fehlt, ist ein richtiger Spiel- und Bolzplatz. Den wollte ihnen im vergangenen Jahr Ernst Affa zur Verfügung stellen. Mitten im Ort und recht idyllisch liegt die große Grünfläche, auf der einst das Vieh weidete und im vergangenen Jahr das erste viel gelobte Kinderfest im Ort stattfand.

„Wir möchten das Vermächtnis unseres inzwischen verstorbenen Vaters erfüllen“, sagten kürzlich seine Töchter Jeanin und Franziska Affa. Es sei seine Idee gewesen, dass hier auf seiner Grünfläche nach und nach ein Bolzplatz für die Dorfjugend entstehen soll. Dazu gehöre auch ein Tor. Kürzlich hat sich sein Wunsch erfüllt. Burkhardt Günnel und Axel Piotrowski, Inhaber der Groß Behnitzer Metallbaufirma G&P, haben das genormte Jugendtor gebaut und vor Ort für den künftigen Bolzplatz als Spende übergeben. Anschaffungspreis: rund 1.000 Euro.

„Wir sind stolz darauf, dass es in unserem Ort funktionierende Vereine gibt, deren Mitglieder sich ehrenamtlich für die Jugend im Dorf engagieren. Mit dem Tor wollen wir unseren Beitrag leisten“, begründete Burkhardt Günnel diese Initiative der Firmeninhaber. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Wolfgang Jung richtete er das Tor auf. Die Jüngsten ließen sich nicht lange bitten, und schon knallten die Bälle in das Tor. „Es ist ein großer, ruhig gelegener Platz, auf dem die Kinder genug Fläche zum Spielen haben, einfach optimal“, lobte Mama Nadine Schulz, die inzwischen bereits 10 Jahre im Ort lebt. Sohn Tim war da schon lange mit dem Ball in Richtung Tor unterwegs. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Jung freute sich, dass der Wunsch von Ernst Affa seine Erfüllung findet. Lebhaft werde es hier wieder am 15. September zugehen, sagte er. Um 15 Uhr beginnt auf der neuen Bolzfläche das zweite Quermathener Kinderfest.