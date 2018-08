Markus Kluge

Wittstock/Rüthnick (MOZ) Zweimal mussten Feuerwehren in den vergangenen Tagen, weil sich in Küchen auf eingeschalteten Kochflächen Brände entwickelten. Am Freitagnachmittag hatte sich ein Feuer in einer Wohnung am Wittstocker Waldring schon derart ausgebreitet, dass es aus den Fenstern im vierten Obergeschoss qualmte. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der betroffene Hausaufgang schon von allen Bewohnern verlassen worden. Die Einsatzkräfte musste die Wohnungstür aufbrechen, um an den Brandherd zu gelangen, denn die Mieter waren nicht daheim. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Holzabdeckplatte auf dem eingeschalteten Herd Feuer gefangen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieter kamen bei Verwandten unter. Der Schaden beträgt etwa 30 000 Euro.

Eine Pfanne mit einem Essen auf einem eingeschalteten Herd rief dann am Freitagabend auch die Feuerwehr in Rüthnick auf dem Plan. Die Einsatzkräfte kämpfte sich durch den Rauch, nahmen das Essen vom Herd und lüfteten alles. Der 51-Jährige, der sich Essen zubereiten wollte, war eingeschlafen. Er blieb unverletzt. Der Mann hatte einen Alkoholpegel von 1,86 Promille. Wegen fahrlässiger Brandstiftung wird nun ermittelt.