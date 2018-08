Kellner bestohlen: Zwei Männer gesucht

Anja Hamm

Oranienburg (OGA) Mit Fotos sucht die Polizei nach mutmaßlichen Dieben. Bereits am 21. März hatten zwei unbekannte Männer in einer Gaststätte in der Havelstraße ein Kellnerportemonnaie gestohlen. Beide Männer waren gegen 12 Uhr in das Lokal gekommen und hatten im hinteren Teil Platz genommen. Sie bestellten ein Getränk. Einer der beiden wollte sich die Hände waschen und ging in den vorderen Gastraum. Der andere Mann erhielt einen Anruf und verließ das Gebäude. Später stellten Mitarbeiter fest, dass die hinter dem Tresen liegende Geldbörse entwendet wurde.

Der eine Mann war zirka 1,70 Meter groß und schlank. Sein Alter wurde auf Mitte 20 geschätzt. Er hatte einen Drei-Tage-Oberlippenbart und war mit Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. Der zweite Mann hatte eine kräftige Statur und war mit einer schwarzen Jacke und einem weißen T-Shirt bekleidet. Er trug einen Drei-Tage-Bart.

Wer kennt diese Männer oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthalt machen? Hinweise gehen an die Polizeiinspektion Oberhavel, Telefon 03301 8510.