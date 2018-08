Volle Straßen, volle Läden

Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Die Lange Nacht in Beeskow hat sich am Sonnabend auch bei ihrer zehnten Auflage wieder als voller Erfolg entpuppt. Die Altstadt war voller Menschen, die Geschäftsinhaber konnten Kunden zuhauf in ihren Läden begrüßen. Bis spät in den Abend wurde gefeiert und auch getanzt.

An Hinguckern mangelte es nicht bei der Langen Nacht. Schon kurz nach dem Start scharte sich das Publikum auf dem Marktplatz bei den Modenschauen vor „Mein Steckenpferd“ und der Turm Boutique. In der Breiten Straße hatte Dennis Rosenow aus Lübbenau zwei ganze Schweine auf Spieße gepackt, unablässig schnitten er und seine Kollegen Fleischstücke für die hungrige Kundschaft ab.

Bilderstrecke Lange Nacht Bilderstrecke öffnen

In der Villa Rosengarten in der Brandstraße wurden farbenfrohe Cocktails ausgeschenkt. Trotz der Lage ganz am Rand des Geschehens war die idyllische Terrasse auf dem Hof gut besucht. Ein ähnliches Getränkeangebot gab es im Atelier Malven am Kirchplatz. Die Abiturklasse des Rouanet-Gymnasiums hatte es zu einer Bar umfunktioniert, die Einnahmen fließen in den Abiball. Die Schüler wechselten sich hinter dem Tresen in Schichten ab. „Es läuft sehr gut, finanziell lohnt sich das auf jeden Fall“, sagten Luisa Kuhnert und Luise Schröter am Abend. Gegenüber der Sparkasse machten es sich unterdessen vor allem jüngere Besucher in einer Shisha-Bar mit Wasserpfeifen gemütlich.

Auf positive geschäftliche Auswirkungen der Langen Nacht hofft Sylvia Goebel, seit Anfang des Jahres mit der Boutique „Mein Steckenpferd“ am Marktplatz. „Ich bin hier sehr gut angenommen worden. Die Beeskower sind super nett“ sagte sie nach ihrer Modenschau, bei der die Models auch Unterwäsche präsentierten. Die Läden waren voller Kunden, auch wenn viele der Menschen auf der Straße angaben, nur flanieren, aber nicht unbedingt einkaufen zu wollen.

Britta Voß vom Mittelstandsverein, der die Lange Nacht wieder organisiert hatte, zog am frühen Abend ein positives Zwischenfazit. „Es ist sehr munter, und es herrscht eine sehr schöne Stimmung, die Straßen sind gefüllt“, sagte sie am Eingang ihrer Spree-Apotheke am Markt, wo sie die Gäste mit selbstgemachtem Fenchel-Anis-Kümmel-Likör begrüßte. Selber noch eine Runde über die Lange Nacht zu drehen, werde sie wohl gar nicht schaffen, prognostizierte sie. „Aber ich bleibe gerne hier im Laden, denn es ist einfach nett mit den Kunden.“

Später am Abend verlagerte sich das Geschehen wie in den vergangenen Jahren wieder an die Kreuzung Breite Straße/Brandstraße. Das Autohaus Kuhnt hatte diesmal zum Usedomer Sommerabend eingeladen. Die Ostseepartyband „Ohrwurm“ sorgte für Stimmung, und viele der Gäste tanzten.

Für Kinder war zum Start der Langen Nacht Kruschel eine der Attraktionen. Das Zeitungsmonster der Märkischen Oderzeitung zog viele neugierige Blicke auf sich, schüttelte Hände und posierte für Erinnerungsfotos. Vor dem Schuhhaus Woick traf sich Kruschel mit Kindern der Klasse 3b der Grundschule an der Stadtmauer. Kruschel, die Kinderzeitung der MOZ, erscheint ab sofort jeden Sonnabend und ist im Abonnement erhältlich „Wir haben ein Klassen-Abo abgeschlossen und werden die Zeitung in den Unterricht einbeziehen“, sagte Silke Schulze, die Klassenlehrerin der 3b.