Es fehlt an Ideen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Grundgedanke am Carsharing, also der gemeinsamen Nutzung eines Autos, ist sehr überzeugend. Viele Wagen stehen mehr, als sie fahren, also könnte man sich die Nutzung teilen, damit den eigenen Geldbeutel und die Umwelt schonen.

So weit die Theorie. In der Praxis gibt es bis jetzt nur in Metropolen wirtschaftlich tragfähige Carsharing-Angebote. In mittelgroßen oder kleinen Städten gibt es hier und da interessante Projekte, die ihre Alltagstauglichkeit allerdings erst noch beweisen müssen. Bei aller berechtigten Skepsis ist es jedoch schade, dass sich in Brandenburg beim Carsharing so gut wie nichts tut.

Zumindest in den vier kreisfreien Städten hätten Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerschaft längst gemeinsam Grundideen entwickeln und offensiv präsentieren sollen, um im nächsten Schritt Druck auf das Land machen zu können. Das Einrichten von Carsharing-Parkplätzen etwa ist kompliziert und für Kommunen im Alleingang schier unmöglich. Nur wenn alle Akteure kooperieren, passiert etwas.