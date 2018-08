Tortenkreis statt Bockwurstmodell

Ines Weber-Rath

Neuhardenberg (MOZ) Mit einem Empfang, zu dem die Vorsitzende des Kreistages, Sibylle Bock eingeladen hatte, feierten Vertreter des Landkreises, aus dem polnischen Partner-Landkreis Gorzow und andere Gäste am Freitag im Schloss Neuhardenberg das 25-jährige Bestehen von Märkisch-Oderland.

Die festlich gedeckten großen, runden Tische im Saal des Schlosses muteten ein wenig wie für eine Hochzeitsfeier an. Und irgendwie stimmte das Bild ja auch. Nur war es schon die Silberhochzeit, die da gefeiert wurde: Vor 25 Jahren hatten sich auch nicht nur zwei, sondern gleich drei ehemalige Landkreise – Strausberg, Seelow und Bad Freienwalde – zusammen getan.

Eine Liebesheirat war das 1993 nicht. Daran erinnerten gleich mehrere Augenzeugen und maßgebliche Mitgestalter der Kreis-Fusion, wie Märkisch-Oderlands erster Landrat Gunter Fritsch (SPD). Vor ihm hatte der Landrat des Altkreises Seelow, Dr. Albert Lipfert (SPD), die Amtsgeschäfte wenige Tage geführt, nachdem Fritschs Parteifreund, der damalige Strausberger Bürgermeister Jürgen Schmitz, die Landratswahl angefochten hatte. Sie wurde wiederholt, Fritsch erneut gewählt.

Die Übergangszeit sei schwierig und streitbelastet gewesen, erinnerte sich der heute 76-jährige Fritsch, der 1997 in die Landespolitik gewechselt war. Die Entscheidung sei zum Glück gegen das ursprünglich vom Land favorisierte „Bockwurstmodell“ eines Mega-Landkreises um Berlin herum für den „Tortenkreis“ der drei Altkreise gefallen. Während um den Kreisstadtsitz erbitterte Kämpfe geführt wurden, seien sich die Kreistage der drei Altkreise, was den Namen des neuen Landkreises betraf, schnell einig gewesen: Alle stimmten für Märkisch-Oderland.

Was den Kreissitz betrifft, so habe „Strausberg der Verlust nicht geschadet. Seelow hätte es geschadet“, resümierte Fritsch, der zuvor Strausbergs Landrat gewesen war, vor den mehr als 60 Gästen des Empfangs. Darunter waren neben Kreistags-Abgeordneten und der Spitze der Kreisverwaltung auch Amtsdirektoren und hauptamtliche Bürgermeister, Vertreter kreiseigener Betriebe, wie des Kreiskrankenhauses, Rettungsdienstes, Entsorgungsbetriebes und der Kreismusikschule, polnische Partner aus dem Landkreis Gorzow unter Leitung von Landrätin Malgorzata Domogala sowie Partner aus der Kreissparkasse und Polizei.

„Die Kreisreform war weder einfach noch populär“, resümierte auch Gernot Schmidt (SPD), der seit 2005 Landrat von Märkisch-Oderland ist, das Ruder von Jürgen Reinking übernahm. Doch die Reform habe den Grundstein für eine „deutlich spürbare positive Entwicklung“ gelegt. Mit mehr als 192 000 Einwohnern sei Märkisch-Oderland heute einer der größten Landkreise Brandenburgs. Er vereine die Vorzüge der Metropolenregion mit denen des ländlichen Raumes. „Wir können stolz sein auf das Erreichte“, so der Landrat unter anderem mit Verweis auf den Ausbau der Infrastruktur, den erfolgreichen Kampf gegen das Hochwasser und die „aktive Friedenspolitik durch vielfältige Kooperationen mit polnischen Partnern“ im Grenzgebiet. Die kommunale Selbstverwaltung sei ein hohes Gut, das es zu bewahren gelte, mahnte Gernot Schmidt an der Wiege der Stein-Hardenbergschen Reformen.

Bevor es an die Lachs-Törtchen, Ochsenschulter und das Perlhuhn-Consommè ging, erinnerte Kreistagsvorsitzende Sibylle Bock (SPD) an die Geburtsstunde des Kreistages von Märkisch-Oderland im Dezember 1993 und an Abgeordnete der ersten Stunde, wie Hannelore Kaul (SPD), Wolfgang Heinze (Linke) und Klaus Henschel (Bauern), die bis heute im Kreistag mitarbeiten. Die Kreistagsvorsitzende dankte allen Abgeordneten für ihr ehrenamtliches Engagement für die Entwicklung des Landkreises.