Wohnungsbrand in Bad Saarow

Bad Saarow (MOZ) Am Freitagabend hat es in einer Wohnung an der KarlMarx-Straße in Bad Saarow gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Die 74-jährige Wohnungsinhaberin legte nach dem Essen zubereiten ein Holzbrettchen auf das Ceranfeldes ihres Herdes. Dabei vergaß sie den Elektroherd auszumachen und verließ die Wohnung. Das Holzbrettchen erhitzte sich und fing Feuer. Der im Bereich des Herdes entstandene Brand musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Löscharbeiten wurde die darunter liegende Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf zirka 20 000 Euro geschätzt.