Kinoerlebnis mit Rattern und Ruckeln

Marion Thomas

Erkner (MOZ) Charlie Chaplin watschelt bei einem Seifenkistenrennen zwischen Autos herum und posiert, wie man ihn kaum gesehen hat, für die Kamera. Larry Semon stolpert bei einer Hasenjagd dem Sultan vor die Füße und muss sich vor einem Löwen retten. Buster Keaton vermasselt bei der Suche nach einer Braut sieben Chancen und landet doch in den Armen seiner lang ersehnten Liebe - Drei Slapstick-Komödien aus der Stummfilmzeit präsentierte das Leipziger Wanderkino „Laster der Nacht“, das am Samstagabend im Garten des Erkneraner Gerhart-Hauptmann-Museums eine vermeintlich untergegangene Kinowelt zutage förderte.

Da entspannt sich eine mobile Leinwand vor einem Oldtimer-Feuerwehrfahrzeug, das auch die gesamte Kino-, Ton- und Lichttechnik in sich trägt. Die rund 40 Jahre alten Filmprojektoren rattern auf noch viel älteren Holzstativen direkt hinter den Stuhlreihen, die an diesem Abend immer wieder angebaut werden, damit auch alle Gäste einen Sitzplatz finden. Die uralten Filme sind nicht so gestochen scharf wie die Hightech-Streifen heutiger Zeit, doch das Knistern und Krischeln, Ruckeln und Flackern gehört ebenso zu diesem extravaganten Kinoerlebnis, wie die wundervoll untermalende Musik von Tobias Rank (Piano) und Gunthard Stephan (Violine), die dem Film Leben einhaucht. Gedacht für einen Sommer, ziehen die beiden seit nunmehr 20 Jahren durch ganz Europa und „tragen Kulturgut zu den Menschen an Orte, wo es sonst nie hinkäme“, wie Tobias Rank sagt, und schließt die dazu gehörende Technik mit ein. Nach Erkner zog es die beiden bereits zum fünften Mal, und sie freuen sich, dass die Schar ihrer Fans stetig steigt. „Ich glaube, so viele saßen hier noch nie“, schmunzelt er und erinnert sich an eine Aufführung im Regen, für die eine Handvoll Stühle reichte. Am Ende tosender Beifall im Garten des Gerhart-Hauptmann-Museums – wann erlebt man das im „normalen“ Kino?