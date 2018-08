Frankfurt steigt aus der Kohle aus

Modell neues Kraftwerk der Stadtwerke in Frankfurt (Oder) © Foto: Stadtwerke Frankfurt (Oder)

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtwerke investieren 60 Millionen Euro in eine neue nachhaltige Kraftwerkstechnik, die ohne Braunkohle auskommt. Die ersten europaweiten Ausschreibungen sind bereits angelaufen. Baubeginn ist im kommenden Jahr.

Neben dem Betriebsgebäude des Heizkraftwerkes am Hohen Feld haben die Apfelbäume gerade schwer zu tragen. An den Ästen hängen kiloweise überreife Früchte. Es ist ein gutes Apfeljahr auf der Stadtwerke-Wiese – und das letzte. „Das Geschäft werden wir wohl aufgeben müssen“, scherzt Jörg Neuhaus, Geschäftsführer des Frankfurter Energieversorgers, als er auf die Rasenfläche zeigt. Denn ab 2022 werden dort Strom und Wärme für Frankfurt produziert. Und das umweltfreundlicher als bislang.

Das bestehende Heizkraftwerk beliefert seit 1997 Haushalte und Unternehmen. Damals war die Anlage eine der modernsten europaweit, weil nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) neben Strom zugleich Wasser erhitzt wird. Doch 20 Jahre später ist einer der beiden Energieträger nicht mehr zukunftsfähig – im Heizkraftwerk werden neben Erdgas jährlich 60000 Tonnen Braunkohlestaub aus der Lausitz verbrannt.

Der Liefervertrag für die Kohle läuft 2023 aus. Außerdem ist die Anlage technisch in die Jahre gekommen. Bereits seit 2015 beschäftigen sich die Stadtwerke daher mit einer Erneuerung der Anlagentechnik. „Zur Debatte standen eine Sanierung oder ein Neubau. Allein für die Erneuerung des Braunkohlestaubkessels hätten wir 15 Millionen Euro ausgeben müssen“, erklärt Jörg Neuhaus. Mit der Perspektive eines bundesweiten Kohleausstiegs 2030 aber sei dies keine vertretbare Alternative mehr gewesen. Der kommunale Abschied von der Kohle hat also vor allem wirtschaftliche Gründe.

Stattdessen investieren die Stadtwerke nun in eine neue gasbetriebene Anlage; bestehend aus fünf Blockheizkraftwerkmotoren sowie einem Heizwassererzeuger. Auch der Bau eines Wärmespeichers ist geplant. Insgesamt 60 Millionen Euro wollen die Stadtwerke für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträglichere Energieversorgung ausgeben. Die Entscheidung traf die Gesellschafterversammlung mit Empfehlung des Aufsichtsrates bereits Ende März. Bedingung war ein Vorbescheid des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle über eine Förderung Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Dieser Bescheid traf Ende Juli ein. Damit konnten die Ausschreibungen starten.

Zurzeit verhandeln die Stadtwerke noch mit den Banken über Kredite, so Jörg Neuhaus. Werde das Finanzierungskonzept vom Aufsichtsrat bestätigt, gehe es im Frühjahr mit dem Bau des Wärmespeichers los. Mit einem Volumen von 10000 Kubikmetern kann die 25 Meter hohe Anlage die im Fernwärmenetz benötigte Wärme 3 bis 4 Tage lang aufnehmen. „Uns war wichtig, flexibler zu werden, um damit auch auf Preisentwicklungen an den Strombörsen schneller reagieren zu können“, erläutert der Geschäftsführer. Bald geht also weniger ungenutzte Energie verloren, die Effizienz steigt.

Mit dem Bau der Gasmotorenanlage mit einer Gesamtleistung von 50 Megawatt soll ebenfalls noch im zweiten Quartal 2019 begonnen werden, informiert das Unternehmen. Das zum Markenzeichen der Stadtwerke gehörende Kesselhaus bleibe erhalten, auch wenn ein Großteil der Anlagen nach Abschluss der Modernisierungsarbeiten stillgelegt wird. „Rund 30 Prozent des Gebäudes nutzen wir technisch noch weiter. Dazu gehört die Wärmeanbindung, die müssen wir nicht komplett neu aufbauen“, so Neuhaus. Langfristig sei in dem Gebäude dann die Installation kleinerer, ökologischer Erzeugungsanlagen denkbar, wie etwa eine Power-To-Heat-Anlage. Während der Bauphase bleibt die bestehende Gasturbine aber zunächst weiter in Betrieb.

Auf die Verbraucherpreise soll sich die Modernisierung nicht niederschlagen, versichert der Geschäftsführer. „Wir haben immer gesagt, wir investieren nur dann, wenn sich das nicht negativ auf den Kunden auswirkt. Dazu stehen wir“.

Von Stadtpolitikern wird der Kohleausstieg begrüßt. Grünen-Sprecherin Alena Karaschinski sprach von einer „guten Nachricht“. Frankfurt puste damit 70000 Tonnen CO2 jährlich weniger in die Luft. Dennoch sei auch Erdgas ein fossiler Energieträger. „In spätestens 20 Jahre werden wir uns mit der Umstellung unserer Fernwärmeerzeugung auf Erneuerbare Energien auseinandersetzen müssen“. Andere Länder, wie Dänemark, seien hier schon weiter und förderten einen solchen Umstieg. Michael Möckel, Vorsitzender der Stadt-CDU, erklärte, seine Partei unterstütze die Entscheidung ausdrücklich. Die Stadtwerke hätten neben umweltpolitischen Zielen auch die Versorgungssicherheit, die Wirtschaftlichkeit und den Verbraucher im Blick. Zugleich sei die CDU überzeugt, dass beim Kohleausstieg insgesamt „die Region und die Menschen in der Lausitz mit einbezogen werden müssen“.