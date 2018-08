Vom Cheerleader und Reporter zum Rockstar

Martin Stralau

Neuenhagen (MOZ) Thobias Knoop und Pamela Schiller zählten am Sonnabend zu den gefragtesten Gästen beim zehnten Tag der Familie in Neuenhagen. Auf dem Grundstück an der Haupt- und Rüdesheimer Straße, wo die Häuser der Begegnung und Senioren ihren Sitz haben, zeigten die beiden Cheerleading-Trainer mit Mädchen der SG Rot-Weiß Neuenhagen mehrere Formationen ihres Könnens. „Erst im April wurde die Abteilung gegründet, hat schon 20 Mitglieder und zehn Neuanmeldungen – Tendenz steigend“, berichtete Knoop, der gängigen Klischees widersprach. „Wir haben zwar auch Puschel, benutzen sie aber sehr selten. Cheerleading ist meist Akrobatik, ein Hochleistungssport.“ Auch Steffi Schöchert aus Neuenhagen hat ihre zehnjährige Tochter Charlie beim Training angemeldet, nach acht Jahren Discodance. „Es macht ihr riesigen Spaß“, sagte sie.

Spaß in ihren Sportarten versprechen auch der Trainer der seit 2016 bestehenden Abteilung Mädchenfußball der SG, Wolfgang Kieschke, der noch Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2011 für seine Teams sucht, und Torsten Rodemerk vom Neuenhagener HC. Er coacht den C-Jugend-Handballnachwuchs. Auch er würde sich über neue Gesichter freuen. Beim vom Haus der Senioren, Haus der Begegnung, dem Internationalen Bund und der Gemeinde organisierten Familientag konnten interessierte Kinder bei ihm Torabschlüsse üben und dabei die Geschwindigkeit ihrer Würfe messen lassen.

Wer Stärkung brauchte, hatte die Wahl zwischen Gulasch, Schmalzstullen, Gegrilltem, Obstsalat und Kuchen, bevor er sich wieder den Angeboten zuwendete, die die Vielfalt sozialer Einrichtungen und des Vereins- und Verbandslebens im Ort widerspiegelten. Neben Parteien, Kindergärten und der Jugendfeuerwehr stellte sich auch das Team Schulsozialarbeit der Gemeinde um Susann Rohmann vor, das Kinder als rasende Reporter mit Fragebögen über das Gelände schickte. Auf einer professionellen Bühne konnten nicht nur Musikschüler, sondern alle, die wollten, zeigen, dass kleine Rockstars in ihnen stecken. Karen Braunstein, Haus der Begegnung-Leiterin, war sehr zufrieden mit dem Tag. (mst)