Eisenhüttenstadt feiert total lokal

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mehrere Zehntausend Eisenhüttenstädter und Gäste haben auch in diesem Jahr wieder das Stadtfest gefeiert. An drei Festtagen gab es einen bunten Reigen an Bühnenprogrammen, Vergnügungsangeboten und kulinarischen Köstlichkeiten.

Von Eisenhüttenstädtern – für Eisenhüttenstädter. So könnte man das jährliche Stadtfest kurz beschreiben. Denn wenn auch das Fest von einer professionellen Veranstaltungsagentur organisiert wird, was dem Fest auf jeden Fall gut tut, ist der Großteil des Programms sozusagen hausgemacht. Was eine der Stärken des Stadtfestes ist. Da macht es auch nichts, dass auf den Bühnen längst nicht mehr die ganz großen aktuellen Stars zu erleben sind. Das müssen sie nämlich auch nicht. Weil Eisenhüttenstadt und das Umland selbst viele Musiker, Tänzer, kreative Köpfe – viele Macher haben.

Schönstes Beispiel ist in jedem Jahr die Gala der Region. Sie ist genauso ein Markenzeichen des Stadtfestes wie die jährliche Tanzwoche ein kulturelles Markenzeichen der Stadt ist. Und beide Veranstaltungen haben ja auch Gemeinsamkeiten – allein schon wegen der Auftritte verschiedener Tanzensembles. Die Bänke vor der Hauptbühne waren jedenfalls auch in diesem Jahr wieder sehr gut gefüllt.

Oder auch der Hütte-Treff. Total lokal, könnte man sagen. In dem von der Stadtverwaltung betreuten Festzelt erfreuten auch diesmal wieder lokale und regionale Künstler das Publikum. Absolut lokal ist natürlich auch das MOZ-Café. „I love Hütte“, steht auf den neuen MOZ-Glastassen, die wie in den Vorjahren heiß begehrt waren. Und Kruschel, das neue grüne Zeitungsmonster der MOZ, war auf seinen Runden durch die Stadt immer dicht umringt von Kindern und ließ sich gern für Selfies fotografieren.

Bis in die Puppen wurde auch in diesem Jahr im Festzelt „Zum Tanzenden Löwen“ gefeiert. Das Partyzelt gab es schon beim allerersten Stadtfest im Jahr 2000, damals hieß es noch „Zum Goldenen Löwen“. Aber wie damals wird das Programm auch heute allein von regionalen Akteuren gestaltet. Total lokal war und ist natürlich auch die Präsentation der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH. Im großen Zelt konnten sich Besucher über das Werk und die Ausbildungsmöglichkeiten informieren, sich (scheinbar) vor Coils (Stahlband­rollen) oder dem EKO-Werkbahnhof fotografieren lassen oder experimentieren und basteln. Dort gab es auch die Karten für die Werkrundfahrten – nicht abreißen wollende Warteschlangen sprachen für sich. Und absolut lokal war schließlich auch der Pavillon des Oder-Spree-Fernsehens, in dem lokale Künstler auftraten und zu Gesprächsrunden mit verschiedenen Lokalpolitikern eingeladen wurde.

Nicht vergessen werden darf eine noch relativ junge Tradition des Stadtfestes, die Lasershow am Sonnabend. So viele Menschen wie zu dieser Abendshow haben sich bei keinem anderen Programmpunkt vor der Hauptbühne versammelt. Das „Lasergesicht“ sinnierte über die schwierige Regierungsbildung, Olympia und den Präsidenten der USA, fragte: „Wirtschaftskrieg – Wer braucht denn sowas?“ und lobte die Städtepartnerschaften. Und mitten drin in der Lasershow zeigten junge Eisenhüttenstädter Tänzer mehrerer Vereine noch einmal ihr mitreißendes Tanzwochen-Projekt „Oriental meets Hip Hop“.

Fazit nach drei Stadtfest-Tagen: Auf ein Neues 2019!