Stelldichein von Deutz, Famulus und Co.

Zu Besuch in der Heimat: Hans Kowalski aus Storkow ist auch diesmal in Haselberg dabei. © Foto: Heike Jänicke

Mit Goldrute und Sonnenblumen geschmückt: 45 Fahrzeuge beziehungsweise Wagen zählte der Festumzug beim 34. Erntefest am Sonnabend in Haselberg. Dem Publikum, darunter nicht nur Haselberger, sondern auch viele Gäste aus der Region, bot sich ein beeindruckendes Bild. © Foto: Heike Jänicke

Heike Jänicke

Haselberg (MOZ) Einmal mehr haben die Haselberger am Sonnabend gezeigt, dass sie ordentlich feiern können. Und zwar beim Erntefest, das nunmehr zum 34. Mal stattgefunden hat. Höhepunkt war ohne Zweifel der Erntefestumzug. Der sah in diesem Jahr erstmals mehr als 40 Wagen und Fahrzeuge.

Rechtzeitig hat sich die lustige Seniorengruppe aus Steinbeck am Sonnabendnachmittag einen guten Sitzplatz vor dem Hofcafé von Simone und Heinz Bockhorst gesucht. „Hier ist immer was los“, meint eine Frau und blickt gen Ortsausgang. Aus Richtung Lüdersdorf kommend soll sich der Tross in Bewegung setzen. In der Tat: Lange lassen die Aktiven nicht auf sich warten. Immer mehr Besucher säumen schließlich die Ortsdurchfahrt. Sie alle wollen dabei sein, wenn sich Deutz, Famulus und Co. ein Stelldichein geben.

Dann ist sie zu hören, die Musik, die den Umzug der Erntemaschinen und -fahrzeuge, moderne wie alte, ankündigt. Angeführt wird der Zug von Haselbergs Ortsvorsteherin Corina Woite, Sprecher Tommy Bogdain, „Erntefee“ Lara Vollbort und Ortsvereinsvorsitzende Christine Kohllöffel. Die Frauen haben sich in schicke Dirndl gekleidet. Dann ist Staunen angesagt – darüber, welche Schätze, Raritäten und Besonderheiten die Teilnehmer wieder auffahren. Martin Jesse aus Sternebeck zum Beispiel tuckert mit seinem roten Pomßenschlepper über den Asphalt. Burkhard Leue aus Haselberg zeigt sich mit einem schicken Porsche. Eckhard Borkenhagen aus Bad Freienwalde grüßt von einem alten Lanz Bulldog. Stephan Steinbrück präsentiert seinen in Eigenbau montierten Holzspalter. Dirk Bogdain fährt mit einem Fortschritt ZT 303 in Blau vor – ein Zugtraktor der Klasse 20 kN, der von 1967 bis 1984 gebaut wurde.

Allesamt sind sie liebevoll geschmückt, mit den Erntegaben des Jahres, wenngleich die angesichts der langen Trockenheit für die Landwirte sicher geringer ausgefallen sein dürften. Doch das spielt an diesem Sonnabend keine Rolle. Mais, Kartoffeln, Zucchini, Äpfel, Gersten-, Roggen- und Weizenähren – jedes Fahrzeug, jeder Wagen ist ein Hingucker. Die Gäste applaudieren. Zu ihnen gehört Karsten Illm (CDU), Bürgermeister von Wriezen, und Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (BWBO).

Seit Februar haben sich die Haselberger auf das Fest vorbereitet. Doch die meiste Arbeit gab es erst kurz vorher. „Letzte Woche haben wir alle richtig geackert, um das Fest auf die Beine zu stellen“, gibt Corinna Okrob, die Kassenwartin vom federführenden Ortsverein, zu. Der Platz musste hergerichtet, Zelte, Tische, Bänke aufgebaut, die Beleuchtung angeschlossen, Kuchen gebacken werden. Doch jeder habe sein Gebiet. „Es funktioniert gut. Wie ein Uhrwerk“, sagt sie und ist froh, dass es so viele Helfer gibt. Ohne die sei es nicht denkbar. Umso mehr freut sie sich über den großen Zuspruch, dessen sich das Haselberger Erntefest jedes Jahr erfreut. „Wahnsinn, was hier auf den Beinen ist“, lacht sie und verschwindet auf dem Festplatz.

Dort nehmen Erhard Hanne, Mario Lemke und Heinz Wegner die von Stephanie Knie gebundene Erntekrone vom Wagen und hängen sie im gut gefüllten Festzelt auf. Ehe darin das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester aufspielt, stellt Tommy Bogdain alle Fahrzeuge vor. Als Dankeschön gibt es von Lara Vollbort für jeden Fahrzeugführer den Erntekrug. Der ist diesmal eine Schale. Im gleichen Design wie die Tasse, die es 2017 gab – im Bunzlauer Design.

Solche Präsente, und wie das Fest überhaupt, sind nur dank vieler Sponsoren machbar, heben Ortsvereinsvorsitzende Christine Kohllöffel und Ortsvorsteherin Corina Woite hervor. Aus dem Herzen vieler spricht auch Manfred Hoppenheit (79). Der Ur-Haselberger dankt vor allem einem Mann – Peter Fuhge. Der langjährige Haselberger Bürgermeister, Ortsvorsteher und Wriezener Ehrenbürger ist im März gestorben. Doch ganz in seinem Sinne lassen sich die Haselberger und ihre Gäste von der Stimmung gefangen nehmen und feiern bis in die Nachtstunden.