17 Kilometer Regale im Magazin

Tag der offenen Tür in der Kreisverwaltung: Marina Aurich (rechts), Leiterin des Archiv, Lese- und Medienzentrums in Fürstenwalde zeigt den Gästen im Magazin, Ausgaben vom Neuen Tag aus dem Jahr 1952. © Foto: Bettina Winkler

Marion Thomas, Bettina Winkler

Fürstenwalde, Erkner (MOZ) Das Archiv, Lese- und Medienzentrum in Fürstenwalde sowie das Jobcenter in Erkner haben sich beim Tag der offenen Tür der Kreisverwaltung mit unterschiedlicher Resonanz präsentiert. 150 Besucher im neuen Kreisarchiv – im Jobcenter Erkner warten die Mitarbeiter vergebens.

Kaum öffnen sich die Türen im neuen Archiv, Lese- und Medienzentrum in Fürstenwalde, sind auch schon die ersten Besucher da. Bei den Führungen nennt die Leiterin Marina Aurich den Interessierten eine Zahl: 17 000 laufende Meter. So viel fasst die Regalanlage im Magazin des Landkreises Oder-Spree. Das sind 17 Kilometer Akten, Dokumente, Zeitgeschichte. Doppelgeschossig, elektronisch – und per Hand – fahrbar. Schon jetzt hätten sich Archivare aus anderen Landkreisen angemeldet, um das gute Stück unter die Lupe und als Beispiel für eigene Ablagesysteme zu nehmen, erzählt Marina Aurich der Besucherschar. Im Benutzer-und Seminarraum, wo weitere Gäste auf Führungen warten, läuft derweil ein Imagefilm über Archivierung– gedreht in Fürstenwalde. „Das ist alles sehr spannend und beeindruckend“, sagt Marion Micheel nach dem Rundgang. Auch Ex-Bürgermeister Manfred Reim ist vor Ort und schaut sich um. „Das ist eine hervorragende Lösung für die leerstehenden Industriehallen“, sagt er. Mit einer Besucherzahl von 150 haben die Mitarbeiter nicht gerechnet. „Aber die große Anzahl der Interessierten macht uns auch stolz“, so das Fazit von Marina Aurich.

Im Jobcenter Erkner warten 14 Mitarbeiter auf den Besuch interessierter Bürger – leider ohne Resonanz. Bis zum frühen Mittag schaut nicht einer im Gebäude gegenüber des Bahnhofs vorbei, um sich über die Arbeit der Einrichtung oder nach Möglichkeiten für die eigene Entwicklung zu informieren. Doch die Enttäuschung darüber hält sich unter den Anwesenden in Grenzen. Leiterin Anja Funke sagt: „Wir haben nun mal ein Arbeitsgebiet, wohin der Bürger meist nicht freiwillig oder gar gern kommt. Außerdem sind wir ja täglich erreichbar und stehen für Beratung und Betreuung zur Verfügung.“ Sie sehe es nicht als Missachtung ihrer Arbeit und findet unter ihren Kollegen breite Zustimmung. Dennoch haben alle ein wenig Hoffnung, dass die Vorbereitung auf diesen Tag nicht umsonst war: Aus allen Bereichen – Leistungsberechtigung, Arbeitgeber-Service und Ausbildung – sitzen Ansprechpartner für persönliche Gespräche bereit. Auch Azubis und Studenten wie Cecilia Neumann aus Beeskow sind gekommen, um über eigene Erfahrungen berichten zu können. Es gab Tafeln mit Übersichten zum Leistungsangebot des Jobcenters, und auch an die Beschäftigung mitkommender Kinder war gedacht. Schade, dass ausgerechnet hier zum Tag der offenen Tür alle „arbeitslos“ sind.