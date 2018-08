Schule auf der Höhe der Zeit

Martin Stralau

Neuenhagen (MOZ) Seit Beginn des Schuljahres vor einer Woche wird er bereits genutzt – am Sonnabend ist er nun auch offiziell eingeweiht worden: der neue, 7,5 Millionen Euro kostende Anbau des Einstein-Gymnasiums in Neuenhagen. Zum Festakt in der Schule waren gut 60 Gäste gekommen.

Der Anbau der Schule umfasst im Wesentlichen drei Bereiche. Den Teil, der sich an den Altbau anschließt und der komplett neu gebaut wurde. Er beherbergt ebenerdig den Mensabereich und darüber zwei Etagen mit je drei Räumen für die Fachklassen Sprachen. Der Neubau schafft die Verbindung zu einem weiter entfernt stehenden Gebäude, das bereits für jeweils zwei Bio- und Physikräume genutzt wurde und im Zuge der Baumaßnahme nun eine dritte Ebene für zwei moderne Chemieräume dazubekommen hat. Auf dem Dach des Anbaus befindet sich schließlich der dritte Bereich, die Sternwarte mit Kuppel. Sie konnte am Sonnabend zwar auch schon besichtigt, soll aber erst im März offiziell eröffnet werden (siehe Tagesfrage rechts).

Freudig führte Schulleiterin Edelgard Pecher die Gäste der Festveranstaltung, darunter Neuenhagens Bürgermeister Ansgar Scharnke und der 1. Beigeordnete des Kreises Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, nach den offiziellen Reden durch die neuen Flure und Räume. In Letzteren haben sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessert. So gibt es in den Chemieräumen jetzt Industriespüler, die das lästige Auswaschen der Experimentiergefäße obsolet machen. „Die alte Frage, wer den Spüler ein- und ausräumt, gibt es natürlich auch hier“, sagte Edelgard Pecher augenzwinkernd. In ihrer Rede, die sie unter das Motto „Vom Wunsch zur Wirklichkeit“ gestellt hatte, erinnerte sie an zwei Jahre Bautätigkeit bei vollem Schulbetrieb, die von Lehrern und Schülern viel Geduld erfordert habe. Als Beispiele nannte sie Wassereinbrüche an Stellen, wo sie nicht zu erwarten gewesen seien, und an Lärm, der manchmal das Maß des Erträglichen überschritten habe. Das alles sei nur auszuhalten gewesen, weil Lehrer und Schüler das Gefühl hatten, „dass Leute an der Arbeit waren, die ihre Pläne kompetent umsetzen“. Edelgard Pecher dankte den Mitarbeitern des Kreises, der die 7,5-Millionen-Euro-Investition trägt, den Baufirmen und vor allem dem Projekt- und Bauleiter Dirk Bertuleit vom Büro TRU-Architekten. „Sie haben sich nie abschrecken lassen, wenn wir von der Schule Sie mit neuen Ideen konfrontierten“, sagte sie in seine Richtung. „Wir übernehmen einen wunderschönen, funktionalen Ergänzungsbau, der technisch auf dem neuesten Stand ist“, so die Schulleiterin. Sie erhoffe sich von dem Neubau und dem damit verbundenen Tapetenwechsel „einen Schub für die Motivation. Als Schule wollen wir ihn zum Anlass nehmen, neue Wege zu gehen.“

Friedemann Hanke, der Landrat Gernot Schmidt vertrat, betonte angesichts der Bauzeit von zwei Jahren, dass es ziemlich erstaunlich sei, „dass wir das in diesem Rahmen geschafft haben“. Bauen bei laufendem Betrieb sei nie schön, räumte er ein und fügte an, dass der Austausch zwischen Schulleitung, Kreis, Baufirmen und Architekturbüro so gut war, wie er ihn selten erlebt habe. 7,5 Millionen Euro seien eine enorme Summe für den Kreis, eine weitere Erhöhung der Schülerzahlen von 840 am Gymnasium nun nicht mehr möglich. „Wir haben hier aber auch eine Größe erreicht, bei der man aufpassen muss, dass es nicht mehr wird, damit der Betrieb handbar bleibt.“

Bürgermeister Ansgar Scharnke erinnerte in seiner Rede an „die zukunftweisende Entscheidung 1991“, aus der einstigen Real- und Oberschule ein Gymnasium zu machen und damit die Möglichkeit zu schaffen, in Neuenhagen das Abitur zu machen. Mit der jetzt erfolgten Schulerweiterung werde „die weitere gute Entwicklung befördert“. In der Zukunft benötige man jedoch zusätzliche Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen, sagte Scharnke.