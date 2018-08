Wassergüsse am Weidendamm

Marco Marschall

Eberswalde Die Waldstadt ein Kurort? Wellness jedenfalls gab es im Park am Weidendamm bereits 1888. In erster Linie für gestresste Großstädter. Das und noch mehr erfuhr das Publikum beim vierten Tatort Lücke. Trotz Regen ganz stessfrei, auf amüsante Art.

Der Himmel lässt am Sonnabendnachmittag keine Sonnenstrahlen mehr durch. Eine dicke graue Wolkenwand hat sich gebildet. Es regnet. Eigentlich das beste Wetter zum Tatort gucken. Und so sind trotz des Wassers von oben viele Besucher zum vierten Tatort Lücke in den Park am Weidendamm gekommen. Mit Wasser werden sie im Laufe der informativen Theater-Performance am Quellstein-Brunnen ohnehin noch in Berührung kommen. Es geht um Bäder und heilsame Güsse. Das Kaiserbad Eberswalde ist es, dem die Tatort-Detektive auf die Spur kommen wollen.

Wo es sich befand, ist deutlich markiert. Ein Schild am Basketballkorb im Park weist den Standort aus. Dort wurden zum Ende des 19. Jahrhunderts gestresste Berliner empfangen, die sich mit Dampfbädern und anderen Behandlungen kurieren ließen. Zum Tatort Lücke sind an eben jener Stelle drei Kurschwestern damit beschäftigt, heilendes Wasser in Becher zu füllen und die Zuschauer damit zu versorgen. Die Drei empfangen eine stressgeplagte Reisende, die sich in Eberswalde mal so richtig erholen will. Tatort-Lücke nimmt schnell Fahrt auf. Denn schon fordert Kai Jahns das Publikum auf, eine Menschenkette zu bilden. Barfuß stellt er sich in einen kleinen Durchlass und schöpft heilsames Wasser aus der Schwärze, das dann von Hand zu Hand zum Quellstein-Brunnen gegeben wird. Dort erproben Jahns und Anna Siegenthaler daraufhin mit dem Publikum heilsame Wassergüsse und Kneippkuren.

Zwischendurch gibt es immer wieder interessante wie amüsante Wissensfetzen zum Kaiserbad. Einen satten Block Heimatkunde liefert schließlich ein Interview, bei dem Tatort-Detektiv Cathy Clift die frühere Eberswalder Stadtführerin Elisabeth Laska ausfragt. Von ihr erfährt das Publikum, dass das Kaiserbad 1888 erbaut wurde. „Schon damals gab es jede Menge Wellness und im Hof ein Badebecken“, verrät sie. Das Hotel am Kaiserbad verfügte über Zimmer für Damen und für Herren. Keine Doppelzimmer. Getrunken wurden gepflegte Biere, im Café nebenan auch Torten, Kaffee und Liköre gereicht. Seine Funktion behielt das Kurhotel auch noch, als es nach der Kaiserzeit „Deutsches Haus“ hieß. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt es den Namen „Haus der Einheit“ und war ein beliebtes Tanzlokal der Stadt, bevor es später wegen Schwammbefalls abgerissen werden musste.

Den Quellstein-Brunnen, der am Sonnabend den Treffpunkt von Tatort-Lücke bildete, gibt es erst seit 1999. Er hat seine Quelle in der Ossietzkystraße. „Im Garten von Geheimrat Eckstein“, spezifiziert Elisabeth Laska. Durch Rohre gelangt das Wasser in den Park am Weidendamm. Zuvor sei es mehr oder weniger unkontrolliert vom höher gelegenen Teil der Stadt zur Schwärze hinabgeflossen. Trotz all des heilsamen Wassers: den Titel Kurstadt, so Elisabeth Laska, hatte Eberswalde offiziell nie bekommen.

So schließt sich eine weitere Lücke in der Stadthistorie. Zwei mehr stehen laut Tatort-Team noch aus. Die Performance zum Kaiserbad führt die Gäste am Ende nochmal auf die Wiese, wo unter anderem ein feenhafter Ausdruckstanz auf sie wartet.

Und nach Ende der Vorführung steht das Saunamobil für all jene bereit, die sich nach einem sehr unterhaltsamen, aber kühlen und verregneten Nachmittag ein Stück echte Wellness gönnen wollen.