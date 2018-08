Hier stimmt die Chemie

Daniela Windolff

Schwedt (MOZ) . Im PCK Schwedt wurden am Sonnabend Brandenburgs beste Jungen und Mädchen ausgezeichnet, die beim Experimentierwettbewerb Chemkids erfolgreich abschnitten. 445 Schüler der 3. bis 8. Klassen hatten sich beteiligt.

Warum geht ein Hefekuchen auf? Wie entstehen Riesenseifenblasen? Und was würde passieren, wenn Astronaut Alexander Gerst einen Schokokuss ins Weltall werfen würde? Über solche spannenden Fragen tüftelten im vergangenen Schuljahr viele Jungen und Mädchen in ganz Brandenburg. Sie experimentierten mit Hefe und Seifenblasen, forschten, staunten, protokollierten, fotografierten und reichten ihre Ergebnisse beim Experimentalwettbewerb Chemkids ein. Das ist ein Schülerwettbewerb im Bereich Chemie für Schüler in den neuen Bundesländern, der seit 15 Jahren ausgetragen und vom Verband der Nordost Chemie sowie dem Brandenburger Bildungsministerium gefördert wird.

Am Sonnabend fand im PCK in Schwedt die Siegerehrung statt. Dafür hatten sich von den 445 Teilnehmern 54 Jungen und Mädchen durch besonderen Erfolg qualifiziert. Die Mädchen sind übrigens in der Überzahl. Das Chemieunternehmen PCK, eines der größten Mitglieder im Arbeitgeberverband Nordostchemie, unterstützt und fördert letztlich auch aus Eigennutz seit zehn Jahren diese Form der Nachwuchsförderung. Für Personalleiter Jens Haselow ist solch ein wissenschaftlicher Experimentierwettbewerb eine tolle und unverzichtbare Talente- und Nachwuchsförderung. „Wir brauchen klugen und neugierigen Nachwuchs. In unserem Betrieb haben wir viele spannende Arbeitsplätze, für die wir Fachkräfte brauchen, die sich gut in Naturwissenschaften auskennen. Also hinterfragt die Welt, wie sie funktioniert“, richtet er sich an die Schüler, die zur Preisverleihung nach Schwedt eingeladen wurden, und hier gemeinsam mit ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und auch Lehrern einen schönen und ereignisreichen Tag erlebten.

Die Preisverleihung selbst war mit einer spannenden, witzigen Experimentier- und Zaubershow von Chemagier Oliver Grammel ein anschaulicher Beweis dafür, dass Chemie viel mehr als trockene, endlose Formelreihen sein kann und Lust aufs Forschen bei alltäglichen Dingen macht, um zu wissen, wie die Welt funktioniert. Auch eine Werksrundfahrt stand nach dem Mittagessen auf dem Programm. Dafür lohnte sich die teilweise weite Anfahrt der Preisträger aus Forst, Cottbus, Frankfurt (Oder), Potsdam, Borgsdorf, Mittenwalde, Bad Belzig, Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde und Grünheide.

Zu den Schulen, die sich seit Jahren sehr rege an den Chemkids beteiligen und wieder viele Preisträger hervorbrachten, gehören das Einstein-Gymnasium Angermünde und die Grundschule Am Waldrand Schwedt. Auch das Schwedter Gauß-Gymnasium war dieses Jahr dabei.